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Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adamın kim olduğuna inanamadı

22.09.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Stella Paris, 2012'de Malta'da bir striptiz kulübünde İngiliz Christopher Guest More ile tanıştı. Başlangıçta servetiyle genç kadının ilgisini çekse de, zamanla aralarındaki şey bir ilişkiye dönüştü. Ancak zaman sonra Paris, erkek arkadaşının garip tavırlarını ve şiddet eğilimini fark ettiği birkaç olay üzerine ayrılmayı seçti. Sonrasında öğrendiği şey ise genç kadını şoke etti.

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adamın kim olduğuna inanamadı

Paris ve More'un ilk görüşmelerinde, More'un kaba tavırları Paris'i rahatsız etmişti ancak genç adam servetiyle onun dikkatini çekmiş daha sonra da nazik tavırlarıyla onun gönlünü almıştı. Bir süre flört eden ikili, zaman sonra ciddi bir ilişkiye başladı ve bir konağa taşınıp birlikte lüks bir hayat yaşamaya başladılar.

GARİP DAVRANMAYA BAŞLADI

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Başta her şey güzel gitse de zaman sonra More'un garip tavırları Paris'i endişeye düşürdü. Sık sık kabuslar görüyor, aşırı derecede kontrolcü davranıyor, fotoğraf çekmesini veya sosyal medya kullanmasını yasaklıyor ve toplum içinde yüzünü saçlarıyla kapatıyordu.

YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

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Ancak, Paris'i ayrılığa zorlayan son damla More'un Paris'e şiddet uygulamaya başlaması oldu. 2013'te sevgilisinden ayrılan ve İngiltere'ye taşınan genç kadın, altı yıl sonra eski erkek arkadaşının gerçek kimliğini bir gazete makalesi yoluyla öğrendi. Kendisini ona Andrew Lamb olarak tanıtan More, aslında ismi bile gerçek olmayan bir katildi.

KİMSEYE GÜVENEMİYOR

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Yaşadıklarını anlatan genç kadın, "Gerçek adını ve geçmişini bilmediğim biriyle yaşadığım, yemek yediğim ve birlikte olduğum gerçeğini anlamam bir yılımı aldı. Katil olduğunu öğrenmek beni paramparça etti. İşkencenin detayları beni dehşete düşürdü ve akıl sağlığımı zorladı. Yaşadıklarım insanlara güvenmememe neden oldu.'' diye anlattı.

İŞKENCE DETAYLARI KAN DONDURDU

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More cinayeti 20 bin sterlinlik bir uyuşturucu borcu yüzünden işlemişti. Kurbana dört saatten fazla işkence etmiş ve onu ezilmiş bir kalp, kırık kaburgalar ve beyin kanaması da dahil olmak üzere birçok hasara maruz bırakmıştı. Bu sırada kurbanın çocuklarını da onun ölümünü izlemeye zorladı.

Olaydan yaklaşık 16 yıl sonra, Guest More nihayet 2019'da Interpol tarafından tutuklandı ve şu anda en az 24 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet ilişki sorunları
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