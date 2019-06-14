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Tam 56 santimetre! Görenler şaştı kaldı: Köpek balığı zannettim

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YAŞAM  | 14.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde amatör bir balıkçının oltasında genelde okyanusta yaşayan vantuz balığı takıldı.

Tam 56 santimetre! Görenler şaştı kaldı: Köpek balığı zannettim

Liman Mahallesi’nde yaşayan amatör balıkçı, evli ve iki çocuk babası Mahir Güler, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili’ne kıyıdan attığı oltaya 56 santimetre uzunluğunda vantuz balığı yakalandı. Oltaya nadir takılan balık görenleri şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar ilk kez gördükleri balığı cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.

"KÖPEK BALIĞI ZANNETTİM"

Amatör balıkçı Mahir Güler, sabah erken saatlerindeki geldiği Konyaaltı Sahili’nde oltasına ilk kez bir vantuz balığının yakalandığını bildirdi.

Kancasına ekmek buluna oltasını denize attığını ve beklemeye başladığını anlatan Güler, “Bir süre sonra olta sallanmaya başladı. Güçlükle yakalanan balığı kıyıya çıkardık. Yanımda başka kişilerde vardı ama bu yakalanan balığının türünü anlayamadık. Köpek balığı yavrusu zannettim. İnternetten araştırdım vantuz balığı olduğunu öğrendim” dedi.

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"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Çevresine sorup araştırmalar yaptığında bu balığın oltayla yakalanmadığını öğrendiğini ifade eden Mahir Güler, “Antalya’da ilgili kurumlara başvurdum. Öldüğü için bir işlem yapılamadı. Hatay, Muğla ve Bodrum’da yakalanmış. Görenler de çok şaşırdı, fotoğraflarını çekti. Keşke ölmeseydi. Çöpe atmayacağım gidip gömeceğim” diye konuştu.

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"OLTAYA TAKILMIYOR"

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri, vantuz balığının genelde büyük balıkların üzerine yada teknelere yapışarak hayatlarını sürdürdüğünü, Akdeniz’de görülebildiğini ama oltaya nadir takıldıklarını bildirdi.

Yetkililer zararsız bir balık olan vantuzun etinin ise genelde yenmediğini kaydetti.

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Antalya Konyaaltı Sahili balıkçı vantuz vantuz balığı

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