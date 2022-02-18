Tam 6 yıldır şampuan kullanmıyor! Sağlıklı görünen saçlara sahip olmasının sırrını paylaştı

6 yıldır şampuan kullanmadığını söyleyen Laura Ashley, kendisini pis olmakla suçlayan ve eleştiren sosyal medya kullanıcılarına güzellik sırlarını paylaşarak cevap verdi. Sağlıklı bir hayat sürdüğünü ve kimyasallardan uzak kalmaya çalıştığını dile getiren Ashley, saçlarının her zamankinden daha güçlü görünmesini sağladığını iddia ettiği yöntemiyle herkesi şaşırttı. Kolay şekil alan ve sağlıklı görünen saçlarının sırrını ise Ashley, banyoda taramak ve sadece suyla yıkamak olarak açıkladı.

KENDİ ŞAMPUANINI KENDİSİ YAPMIŞTI

Sosyal medyada şampuansız temizliğe yönelik olarak paylaşımlar gördükten sonra konuya dair ilgisinin arttığını dile getiren Ashley, “Başlangıçta kabartma tozu ve sirke kullanarak saçlarımı yıkamak için tamamen doğal bir karışım hazırladım. Ancak bunun saçlarımı ağırlaştırdığını anladığımda sadece suya yöneldim. Sadece suyla temizlik yapmadan öncesinde saçlarım düzdü. Şimdiler ise kendiliğinden tatlı bukleleri olmaya başladı” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının kendisini kirli olmakla eleştirdiğini dile getiren Ashley, “Çok sayıda olumsuz yorum ve eleştiri alıyorum. İnsanlar tamamen temizlenmediğini düşündükleri için beni yargılıyorlar. Ancak daha sağlıklı hissediyorum. Saçlarım her zamankinden daha hızlı uzuyor” diye konuştu.



