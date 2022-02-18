Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tam 6 yıldır şampuan kullanmıyor! Sağlıklı görünen saçlara sahip olmasının sırrını paylaştı

Tam 6 yıldır şampuan kullanmıyor! Sağlıklı görünen saçlara sahip olmasının sırrını paylaştı

18.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Laura Ashley isimli bir kadın, sağlıklı görünen ve kolay şekil alan saçlara sahip olmasının sırrını paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken Ashley, yaklaşık 6 yıldır vegan olduğunu ve saçlarını sadece suyla yıkandığını dile getirdi.

Tam 6 yıldır şampuan kullanmıyor! Sağlıklı görünen saçlara sahip olmasının sırrını paylaştı

6 yıldır şampuan kullanmadığını söyleyen Laura Ashley, kendisini pis olmakla suçlayan ve eleştiren sosyal medya kullanıcılarına güzellik sırlarını paylaşarak cevap verdi. Sağlıklı bir hayat sürdüğünü ve kimyasallardan uzak kalmaya çalıştığını dile getiren Ashley, saçlarının her zamankinden daha güçlü görünmesini sağladığını iddia ettiği yöntemiyle herkesi şaşırttı. Kolay şekil alan ve sağlıklı görünen saçlarının sırrını ise Ashley, banyoda taramak ve sadece suyla yıkamak olarak açıkladı.

Annesinin sesi ele verdi! Babasının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrenince dehşete düştüAnnesinin sesi ele verdi! Babasının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrenince dehşete düştü

KENDİ ŞAMPUANINI KENDİSİ YAPMIŞTI

3

Sosyal medyada şampuansız temizliğe yönelik olarak paylaşımlar gördükten sonra konuya dair ilgisinin arttığını dile getiren Ashley, “Başlangıçta kabartma tozu ve sirke kullanarak saçlarımı yıkamak için tamamen doğal bir karışım hazırladım. Ancak bunun saçlarımı ağırlaştırdığını anladığımda sadece suya yöneldim. Sadece suyla temizlik yapmadan öncesinde saçlarım düzdü. Şimdiler ise kendiliğinden tatlı bukleleri olmaya başladı” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının kendisini kirli olmakla eleştirdiğini dile getiren Ashley, “Çok sayıda olumsuz yorum ve eleştiri alıyorum. İnsanlar tamamen temizlenmediğini düşündükleri için beni yargılıyorlar. Ancak daha sağlıklı hissediyorum. Saçlarım her zamankinden daha hızlı uzuyor” diye konuştu.

65 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji’nin hayatı herkesi şaşırtacak65 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji’nin hayatı herkesi şaşırtacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış
Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılarŞehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar
14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”

İlginizi Çekebilir

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.