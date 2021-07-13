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65 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji’nin hayatı herkesi şaşırtacak

13.07.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir insan kaç gün yıkanmadan rahat edebilir ki? Normal insanlar haftada bir kez de olsa yıkanmayı tercih eder. Ancak İran’da yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji tam 65 yıldır yıkanmıyor. Bunun nedeni ise tamamen kişisel tercihi olarak kabul ediliyor.

65 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji’nin hayatı herkesi şaşırtacak

İran’ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir rekora imza attı. 65 yıldır yıkanmayan adam, su ve sabunla hiçbir şekilde ilkişki kurmuyor. Hijyenik olmayan bir çevrede kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam 65 yıldır tıraş da olmuyor.

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Hadji’nin tek özel zevki ise kendi gibi yeterinde kirli olan ve su borusundan yaptığı piposunu içmektir. Hadji, piposuyla hayvan gübresini içiyor. 65 yıldır banyo yapmamasının ardında ise herhangi bir tıbbi gereklilik ya da geçmişte yaşadığı bir travma bulunmuyor. Yaşlı adam sadece tercih etmediği için banyo yapmaktan uzak duruyor. Eğer yıkanırsa hasta olacağını düşünüyor. Köyde Hadji ile birlikte yaşayanlar ise bu durumun aşk acısından sonra ortaya çıktığını ifade ediyorlar.

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