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Annesinin sesi ele verdi! Babasının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrenince dehşete düştü

02.02.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla Mirez isimli bir OnlyFans modeli, babasının kendisinin abonesi olduğunu ve özel istekler için fazladan para ödediğini anladığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Durumu sosyal medya hesabından anlatan Karla, tesadüf eseri annesinin arka planda sesini duymasıyla özel müşterisinin babası olduğunu fark ettiğini söyledi. Karla’nın anlattıkları sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı.

Annesinin sesi ele verdi! Babasının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrenince dehşete düştü

Bir OnlyFans modeli, babasının profiline erişebilmek için abone olarak ödeme yaptığını ve özel isteklerde bulunan bir müşterisi olduğunu iddia etti. Karla, babasının bir yıl boyunca müstehcen içeriği için ödeme yapan hatta belirli talepler isteyen kişisel bir müşteri olduğunu keşfettiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Yetişkin içerik üreticisi, babasıyla ilgili ürkütücü gerçeği 150 dolar karşılığında ikilinin arasında gerçekleşen konuşma sırasında arka planda annesinin sesinin duyduğunda anladığını belirtti. Karla’nın TikTok’ta yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Yayınlandığından beri, Karla'nın videosu 3,3 milyon kez görüntülendi ve bu da birçok insanı çile karşısında dehşete düşürdü.

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"İKİ FARKLI HESAPTAN ERİŞİM SAĞLADI"

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Abonesi olan kişilerin kimliklerini bilmediğini dile getiren Karla, babası olduğunu düşündüğü kişinin iki ayrı hesabı olduğunu fark ettiğini belirtti. İlk hesabından yüzünü göstermeden sadece ses ile bir arama gerçekleştirdikleri sırada Karla, arka planda başka biriyle telefonda konuşan annesinin sesini duyduğunda irkildi. Karla babasıyla yüzleşmesine rağmen adamın durumu kabul etmediğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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