Annesinin sesi ele verdi! Babasının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrenince dehşete düştü

Bir OnlyFans modeli, babasının profiline erişebilmek için abone olarak ödeme yaptığını ve özel isteklerde bulunan bir müşterisi olduğunu iddia etti. Karla, babasının bir yıl boyunca müstehcen içeriği için ödeme yapan hatta belirli talepler isteyen kişisel bir müşteri olduğunu keşfettiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Yetişkin içerik üreticisi, babasıyla ilgili ürkütücü gerçeği 150 dolar karşılığında ikilinin arasında gerçekleşen konuşma sırasında arka planda annesinin sesinin duyduğunda anladığını belirtti. Karla’nın TikTok’ta yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Yayınlandığından beri, Karla'nın videosu 3,3 milyon kez görüntülendi ve bu da birçok insanı çile karşısında dehşete düşürdü.

"İKİ FARKLI HESAPTAN ERİŞİM SAĞLADI"

Abonesi olan kişilerin kimliklerini bilmediğini dile getiren Karla, babası olduğunu düşündüğü kişinin iki ayrı hesabı olduğunu fark ettiğini belirtti. İlk hesabından yüzünü göstermeden sadece ses ile bir arama gerçekleştirdikleri sırada Karla, arka planda başka biriyle telefonda konuşan annesinin sesini duyduğunda irkildi. Karla babasıyla yüzleşmesine rağmen adamın durumu kabul etmediğini iddia etti.



