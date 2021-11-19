YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yoğurdunuzun mayası tutmadı mı ya da ekşidi mi? İşte bu yoğurtla yapabileceğiniz enfes bir tarif

Yoğurdunuzun mayası tutmadı mı ya da ekşidi mi? İşte bu yoğurtla yapabileceğiniz enfes bir tarif

19.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt mayasının tutmamasının pek çok sebebi olabilir. Sütün ısını ayarlayamadığınızda veya maya az ya da çok geldiğinde yoğurt ekşi olabilir. Yoğurdun mayası tutmadığı zaman ekşimese bile tüketemeyeceğiniz düzeyde sulu bir kıvama sahip olabilir. Bu durumda aldığınız süt ziyan olmasın diye bu yoğurdu değerlendirmek istersiniz. Ama nasıl? İşte detaylar...

Yoğurdunuzun mayası tutmadı mı ya da ekşidi mi? İşte bu yoğurtla yapabileceğiniz enfes bir tarif

Ekşi veya mayası tutmamış, sulu kıvamlı yoğurdu asla çöpe atmayın! Hamurun çok daha iyi kabarmasını sağlayan bu malzeme ile çeşit çeşit hamur işleri yapabilirsiniz. Poğaça, krep, çörek, el açması börek gibi pek çok tuzlu atıştırmalık yapabileceğiniz bu malzemeyi kek ve kurabiye gibi tatlı atıştırmalıklar için de kullanabilirsiniz. Tam mayalanmayan yoğurdunuzu kağıt bardaklara dökerek derin dondurucuya atabilir, böylece gerekli oldukça çıkarıp hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Tarhana çorbası yaparken de bu yoğurttan içine katarak daha besleyici bir çorba elde etmeniz mümkün. Ekşi yoğurdun suyunu süzüp tuzlayarak kahvaltılarda ekmeğe sürebilir ya da akşam için yoğurt çorbası yapabilirsiniz. Tam mayalanmayan yoğurtla yapabileceğiniz en nefis lezzet ise tabii ki peynir. Gelin, tam mayalanmayan yoğurtla nasıl peynir yapabileceğinizi görelim.

TAM MAYALANMAYAN YOĞURTTAN PEYNİR TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 kilogram iyi mayalanmamış yoğurt

  • 1 çorba kaşığı tuz

  • 4 çorba kaşığı sirke

YAPILIŞI

  • Açıp baktığınızda tam mayalanmadığını, sulu kaldığını ya da ekşidiğini gördüğünüz yoğurdu tekrar ocağa koyun.

  • El yakmayacak kadar ısındığında içine tuzu koyup tahta kaşıkla karıştırın.

  • Birkaç dakika sonra yavaş yavaş sirkeyi ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Bu işlem sonrası tortu ve su birbirinden ayrılacak.

  • Peynir kısmı tamamen ayrılınca ve su biraz berraklaşınca altını söndürün.

  • Süzgeci büyük bir tencereye oturtun, üzerine pamuklu bir örtü veya iki kat tülbent yayın.

  • Karışımı üzerine yavaşça dökün.

  • Tülbendin ortasına doğru tortuyu ittirerek sıkın.

  • Sonra tülbendi kıvırarak tekrar sıkın.

  • Aralıklarla bu işlemi tekrarlayın.

  • Peynir altı suyunu buzluk kaplarına koyup derin dondurucuda saklayabilir ya da aynı gün hamur yoğurarak peynirli poğaça yapabilirsiniz.

  • Suyunu iyice kaybeden peynirin içine çörek otu, zeytinyağı ve baharat ekleyerek ya da sade olarak kahvaltıda tüketebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Kabak tatlısı nasıl yapılır?Kabak tatlısı nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Canice öldürülen Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Süper Lig'de dev takas

Süper Lig'de dev takas

Galatasaray'da büyük korku! Derbi öncesi...

Galatasaray'da büyük korku! Derbi öncesi...

Yıldız isim eşi için 100 milyon euroyu reddetti

Yıldız isim eşi için 100 milyon euroyu reddetti

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim ayrılıyor

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yıldız isim ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makineleri

En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makineleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.