Yoğurdunuzun mayası tutmadı mı ya da ekşidi mi? İşte bu yoğurtla yapabileceğiniz enfes bir tarif

Ekşi veya mayası tutmamış, sulu kıvamlı yoğurdu asla çöpe atmayın! Hamurun çok daha iyi kabarmasını sağlayan bu malzeme ile çeşit çeşit hamur işleri yapabilirsiniz. Poğaça, krep, çörek, el açması börek gibi pek çok tuzlu atıştırmalık yapabileceğiniz bu malzemeyi kek ve kurabiye gibi tatlı atıştırmalıklar için de kullanabilirsiniz. Tam mayalanmayan yoğurdunuzu kağıt bardaklara dökerek derin dondurucuya atabilir, böylece gerekli oldukça çıkarıp hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Tarhana çorbası yaparken de bu yoğurttan içine katarak daha besleyici bir çorba elde etmeniz mümkün. Ekşi yoğurdun suyunu süzüp tuzlayarak kahvaltılarda ekmeğe sürebilir ya da akşam için yoğurt çorbası yapabilirsiniz. Tam mayalanmayan yoğurtla yapabileceğiniz en nefis lezzet ise tabii ki peynir. Gelin, tam mayalanmayan yoğurtla nasıl peynir yapabileceğinizi görelim.
MALZEMELER
3 kilogram iyi mayalanmamış yoğurt
1 çorba kaşığı tuz
YAPILIŞI
Açıp baktığınızda tam mayalanmadığını, sulu kaldığını ya da ekşidiğini gördüğünüz yoğurdu tekrar ocağa koyun.
El yakmayacak kadar ısındığında içine tuzu koyup tahta kaşıkla karıştırın.
Birkaç dakika sonra yavaş yavaş sirkeyi ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Bu işlem sonrası tortu ve su birbirinden ayrılacak.
Peynir kısmı tamamen ayrılınca ve su biraz berraklaşınca altını söndürün.
Süzgeci büyük bir tencereye oturtun, üzerine pamuklu bir örtü veya iki kat tülbent yayın.
Karışımı üzerine yavaşça dökün.
Tülbendin ortasına doğru tortuyu ittirerek sıkın.
Sonra tülbendi kıvırarak tekrar sıkın.
Aralıklarla bu işlemi tekrarlayın.
Peynir altı suyunu buzluk kaplarına koyup derin dondurucuda saklayabilir ya da aynı gün hamur yoğurarak peynirli poğaça yapabilirsiniz.
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