Yoğurdunuzun mayası tutmadı mı ya da ekşidi mi? İşte bu yoğurtla yapabileceğiniz enfes bir tarif

Ekşi veya mayası tutmamış, sulu kıvamlı yoğurdu asla çöpe atmayın! Hamurun çok daha iyi kabarmasını sağlayan bu malzeme ile çeşit çeşit hamur işleri yapabilirsiniz. Poğaça, krep, çörek, el açması börek gibi pek çok tuzlu atıştırmalık yapabileceğiniz bu malzemeyi kek ve kurabiye gibi tatlı atıştırmalıklar için de kullanabilirsiniz. Tam mayalanmayan yoğurdunuzu kağıt bardaklara dökerek derin dondurucuya atabilir, böylece gerekli oldukça çıkarıp hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Tarhana çorbası yaparken de bu yoğurttan içine katarak daha besleyici bir çorba elde etmeniz mümkün. Ekşi yoğurdun suyunu süzüp tuzlayarak kahvaltılarda ekmeğe sürebilir ya da akşam için yoğurt çorbası yapabilirsiniz. Tam mayalanmayan yoğurtla yapabileceğiniz en nefis lezzet ise tabii ki peynir. Gelin, tam mayalanmayan yoğurtla nasıl peynir yapabileceğinizi görelim.

TAM MAYALANMAYAN YOĞURTTAN PEYNİR TARİFİ

MALZEMELER

3 kilogram iyi mayalanmamış yoğurt

1 çorba kaşığı tuz

4 çorba kaşığı sirke

YAPILIŞI