Tam pastanedekilerin tadında: Kıyır kıyır kalburabastı tarifi! Kalburarabastı nasıl yapılır?

En sevilen şerbetli tatlılardan olan kalburabastı tam misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir tatlı. Bu tatlının yumuşak olmasından şikayetçiyseniz aşağıda yer alan tarifle pastanedekilerin tadında kıyır kıyır olacak kalburabastı yapabilirsiniz. Yapacağınız tatlı hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak!

KALBURABASTI TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı ya da margarin(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un(yaklaşık 3-3, 5 su bardağı)

İçine koymak için;

Küçük bir kase kıyılmış ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Yapılışı

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak.

Şeker ve suyu ocağa alıp karıştırarak kaynatıyoruz.

Kaynamaya başladığında limon suyunu da damlatıp beş dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz.

Tatlının hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştırıp, unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ister kalıpla isterseniz de rendenin arka kısmına bastırıyoruz.

İç kısmına bir miktar ceviz koyup kapatıyoruz.

Fırın tepsisine diziyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbeti gezdiriyoruz.

Tatlılar şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

