Tam yetki verildi! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Fenerbahçe harekete geçti

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarın sevgilisi olmuş durumda.

İngiliz basınında Chelsea'nin bonservisini almak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacağı aktarılırken Galatasaray'ın da yıldız ismi bonservisiyle kadrosuna katmak için hazırlıklara başladığı öğrenilmişti.

ÖZBEK'TEN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek de "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz." yanıtını vermişti.

Öte yandan bunlar yaşanırken gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe’nin Osimhen’i transfer etmek için devreye girdiğini öne sürdü.

Seten transfer harekatıyla ilgili “Fenerbahçe, Napoli sportif direktörü ile görüşmesi için Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Fenerbahçe, Osimhen'e teklif yapmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.