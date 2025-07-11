Tamamen çıplak şekilde barlara giden çift görenleri hayrete düşürdü! "Arabada soyunup giriyoruz..."

55 yaşındaki Colin Unsworth, on yıldan uzun süredir sık sık en sevdiği müzisyenlerden bazılarını 35 yaşındaki partneri Sadie Tann ile birlikte izlemek için tamamen çıplak bir şekilde barlara gidiyor.

Uzun yıllardır doğa yürüyüşü yapan yabani yiyecek toplama eğitmeni, bu yaşam tarzını ilk kez 2012 yılında Manchester'da düzenlenen Dünya Çıplak Bisiklet Turu sırasında 42 yaşında benimsedi. Colin sadece heyecan için değil, aynı zamanda beden pozitifliğini teşvik etmek ve ruh sağlığı sorunları hakkında farkındalık yaratmak için de soyunuyor.

"ARABADA SOYUNUYORUZ"

Colin, izleyicilerden gelen bazı eleştirilere rağmen, kendiyle bu kadar barışık olmasının çoğunlukla "olumlu" ve "hayranlık" verici olduğunu söylüyor. Arabada soyunup barlara çıplak girdiklerini belirtti.

"Gittiğimiz dört pub var ve bunu yapabilmemiz için sahipleri ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler kurmamız gerekti. Gösterilerde insanlar sürekli bana 'çok özgüvenli' olduğumu söyleyerek sorular soruyorlar ama çoğunlukla kendimi kabulleniyorum ve rahat hissediyorum." dedi.

"Modern toplum çıplak bir vücut için ahlaki bir utanç besliyor ama bu asla böyle olmamalı. Bunu dikkat çekmek için yapmıyorum, vücut olumlama mesajını yaymak için yapıyorum." ifadelerini kullandı. Cinsellik içermeyen bir ortamda kıyafetsiz dışarı çıkma pratiği olan natürizm, Birleşik Krallık'ta yasal. Ancak kişinin davranışları başkalarını taciz, endişe veya sıkıntıya sokmamalı.