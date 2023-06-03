MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tamer Karadağlı 10 bin TL'lik kirasını 55 bin'e çıkarmak isteyen ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar çıktı

Tamer Karadağlı 10 bin TL'lik kirasını 55 bin'e çıkarmak isteyen ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar çıktı

03.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı ev sahibiyle kira bedeli yüzünden mahkemelik olmuştu. 10 bin TL olan kirasını 18 bine çıkaran ama ev sahibini mutlu edemeyen oyuncuya ev sahibi dava açmıştı. Tamer Karadağlı'nın kira davasında karar çıktı.

Tamer Karadağlı 10 bin TL'lik kirasını 55 bin'e çıkarmak isteyen ev sahibiyle davalık olmuştu! Karar çıktı

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle geçtiğimiz aylarda mahkemelik olmuştu. Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncunun ev sahibi, ünlü oyuncunun evden tahliyesi edilmesi için dava açmıştı.

Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtmişti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre, yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.

Ünlü oyuncu ise konu hakkında açıklama yaparak; "10 bin liralık kirayı 18 bine çıkardım. 55 bin lira diye ihbar göndermiş. Tehdit ve şantajla yürütmeye çalışıyor bu işler böyle yürümüyor. Basına veririm, rezil ederim..." demişti.

TAMER KARADAĞLI

DAVA 1 HAZİRAN'DA GÖRÜLDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre; Tamer Karadağlı ile Göktürk’te oturduğu evin sahibi arasında yaşanan tahliye davasının duruşması 1 Haziran’da görüldü. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya ev sahibinin vekili Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ile Tamer Karadağlı’nın avukatı Mehmet Murat Aslan katıldı.

Tamer Karadağlı’nın avukatı oyuncunun her yıl ev sahibiyle anlaşarak yasal oranda zam yaptığını, daha önce ev sahibiyle aralarındaki ödemeyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ve davanın reddini belirtti.

ÜNLÜ OYUNCUYA BÜYÜK ŞOK

Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ise evin tahliyesini ve bilirkişi raporundaki ödemenin yapılmasını talep etti. Mahkeme Tamer Karadağlı hakkında oturduğu evi tahliye etmesi yönünde karar verdi. Ünlü aktörün karara itiraz hakkı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşanıyorlar mı? İddialara son noktayı koyduBoşanıyorlar mı? İddialara son noktayı koydu
Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay sözler! 'Bu seks arzusu için..."Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay sözler! 'Bu seks arzusu için..."
Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtıTogg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı
Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı çocuklar duymasın Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor, artık....

Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor, artık....

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yemin edecek! Detaylar netleşti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yemin edecek! Detaylar netleşti...

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!

İlginizi Çekebilir

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.