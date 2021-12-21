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Tamer Karadağlı, 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı

21.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Iraz Yıldız, Instagram hesabından ateşli pozlarını paylaştı.

Tamer Karadağlı, 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı

Geçmişte meslektaşı Arzu Balkan ile evli olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir müzisyen Iraz Yıldız ile birlikte. 25 yaşındaki Iraz Yıldız, Instagram hesabından ateşli pozlarını paylaştı. Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisinin iddialı pozlarını beğenmeyi ihmal etmedi.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'dan ateşli pozlar!

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'dan ateşli pozlar!

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız ile arasında bulunan yaş farkı için ''Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.'' açıklamasını yapmıştı.

Tamer Karadağlı, 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı

2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim gören Iraz Yıldız, bir dönem yurt dışında yaşadı.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'dan ateşli pozlar!

Türkiye'ye döndükten sonra birçok konser veren genç sanatçı, Fazıl Say'ın keşfettiği isimlerden biri.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'dan ateşli pozlar!

Sosyal medyada aktif olan Yıldız'ın, Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'dan ateşli pozlar!

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'dan ateşli pozlar!


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Tamer Karadağlı
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