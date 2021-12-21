Tamer Karadağlı, 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı

Geçmişte meslektaşı Arzu Balkan ile evli olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir müzisyen Iraz Yıldız ile birlikte. 25 yaşındaki Iraz Yıldız, Instagram hesabından ateşli pozlarını paylaştı. Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisinin iddialı pozlarını beğenmeyi ihmal etmedi.

Tamer Karadağlı, Iraz Yıldız ile arasında bulunan yaş farkı için ''Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim.'' açıklamasını yapmıştı.

2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim gören Iraz Yıldız, bir dönem yurt dışında yaşadı.

Türkiye'ye döndükten sonra birçok konser veren genç sanatçı, Fazıl Say'ın keşfettiği isimlerden biri.

Sosyal medyada aktif olan Yıldız'ın, Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.



