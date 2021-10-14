Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın dizisine bakın nasıl seçilmiş! Film gibi hikaye

Magazin gündeminin çok konuşulan figürlerinden biri olan Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın anısı, duyanları şaşkına çevirdi. Meğer Tamer Karadağlı, kendisini milyonlara tanıtan Çocuklar Duymasın dizisine yanlışlıkla seçilmiş...

FİLM GİBİ HİKAYE

Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan ile yaptığı röportajda, Çocuklar Duymasın dizisi için Birol Güven'den defalarca kez teklif geldiğini, ancak bu teklifleri inatla reddettiğini anlattı. O dönem, Dadı ve Tatlı Hayat gibi dizilerin ilgiyle izlendiğini söyleyen Tamer Karadağlı, başka bir sitcom dizisine ihtiyaç olmadığını düşündüğünü ve Çocuklar Duymasın'ı bu nedenle yeterince iddialı bulmadığını itiraf etti.

Tamer Karadağlı'nın, Çocuklar Duymasın yolculuğunun başlaması da bir hayli ilginç. Çocuklar Duymasın'ın yapımcılığını üstlenen Süleyman Nebioğlu, Birol Güven'e ''Haluk rolü için Ferhunde ve Hanım ve Kızları dizisindeki damadı istiyorum'' dedi.

Bunu duyan Birol Güven, hemen Ferhunde Hanım ve Kızları dizisindeki damatlardan olan Tamer Karadağlı'yı aradı ve iş teklif etti. Tamer Karadağlı, daha dramatik rollerde oynamak istediğini söyleyerek, Güven'in teklifini ısrarla reddetti ancak baskılara daha fazla dayanamayarak, Birol Güven ve Süleyman Nebioğlu ile yüz yüze görüşüp işi gerçekten istemediğini anlatmaya karar verdi.

Tamer Karadağlı, görüşmeye gittiğinde Süleyman Nebioğlu'nun umursamaz tavırları nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. Birol Güven ise Süleyman Nebioğlu'nun aksine, Karadağlı'yı ikna etmek için deyim yerindeyse bin dereden su getiriyordu.

DAMATLAR KARIŞTI

Sonrasında Süleymen Nebioğlu, Birol Güven'i yanına çağırıp baş başa konuşmaya karar verdi ve şaşırtan gerçek o zaman ortaya çıktı. Meğer Süleyman Nebioğlu, Ferhunde Hanım ve Kızları'ndaki damat derken, diğer damat olan Şahap Sayılgan'ı kastetmişti. Birol Güven, istenilen kişiyi Tamer Karadağlı sanmış, tesadüfler zinciri böyle gelişmişti.

Tamer Karadağlı, toplum hafızasına kazınan ''Ba ba ba ba ba'' ve ''Ana'' kelimelerinin doğaçlama geliştiğini belirtiyor.

Ünlü oyuncu, 'En inanmadan başladığım projemdi' diye tanımladığı Çocuklar Duymasın dizisinde, belirli aralıklarla tam 19 yıl boyunca 'Haluk' karakterini canlandırdı...



