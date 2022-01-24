Tamer Karadağlı karda aracını kontrol edemeyince kaza yaptı! "Ankara kar cehennemi yaşadı"

Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan ve sık sık polemiklere de dahil olan oyuncu Tamer Karadağlı, Ankara'da kara teslim oldu. Karın etkisini gösterdiği saatlerde dışarıda olan Tamer Karadağlı aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı.

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu paylaşımında şunları yazdı:

"Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım."

PINAR ALTUĞ'DAN MESAJ

Seda Sayan'dan Aslı Hünel'e pek çok ünlü isim Tamer Karadağlı'ya "Bravo" yorumunda bulundu.

Tamer Karadağlı'nın eski partneri Pınar Altuğ ise bu paylaşıma "Geçmiş olsun canım, sana yakışanı yapmışsın" yanıtın verdi.

