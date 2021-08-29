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  4. Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şov yaptı! Kendine hayran bıraktı

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno şov yaptı! Kendine hayran bıraktı

29.08.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno gittiği tatil yerinde yaptığı şovla kendine hayran bıraktı. Tamer Karadağlı kızının fotoğraflarını zaman zaman paylaşarak kızıyla gurur duyduğunu ifade ediyor.

Son olarak Savaşçı dizisiyle dikkat çeken Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı büyüdü. Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde kızı Zeyno ile İstinye Park'ta alışveriş yaparken görüntülenmiş ve "Arkadaşlar sakın Zeynep yazmayın. Kızımın adı Zeyno" demişti.

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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencisi Zeyno paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı.

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Geçtiğimiz ay babasıyla Kaz Dağları'nda tatile giden Zeyno kaldıkları otelde de küçük bir performans sergiledi.

Ekran Alıntısı

Akşam yemeğinde muhteşem piyano performansı ile misafirlere muhteşem bir gece yaşatan Tamer Karadağlı'nın kızına beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı dizisi Tamer Karadağlı
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