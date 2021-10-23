Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan'ı ayırmıştı! Güzel oyuncu Deniz Uğur'dan aşk dolu pozlar!

2004-2006 yılları arasında ekrana gelen Yağmur Zamanı dizisindeki partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı iddialarıyla bir dönem magazin gündemini kasıp kavuran güzel oyuncu, şimdilerde oyuncu eşi Erdinç Gülener ile verdiği aşk pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

1995 yılında Şirzat Bilallar'dan boşanan Deniz Uğur, 1997 yılında İsmail Hakkı Sunat ile dünyaevine girmişti. Çiftin, bu evlilikten Engin adında bir oğulları oldu.

EŞİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

İsmail Hakkı Sunat, 2004 yılında yüksek sesle müzik dinleyen komşusuyla girdiği tartışmada silahla vurularak öldürülmüş, Deniz Uğur, zor günler geçirmişti.

Deniz Uğur, Sunat'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçtikten sonra gazeteci Reha Muhtar ile evlendi. Uğur'un Reha Muhtar ile olan evliliği 2 yıl sürdü. Çiftin, bu evlilikten Mina ve Poyraz adında 2 çocuğu dünyaya geldi.

2021 yılında meslektaşı Erdinç Gülener ile dünyaevine giren Deniz Uğur, Instagram üzerinden paylaştığı mutluluk pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Deniz Uğur'un, 2004-2006 yılları arasında rol aldığı Yağmur Zamanı dizisinde partneri Tamer Karadağlı ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Arzu Balkan ile evli olan Karadağlı bu iddiaları yalansa da, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı olaydan kısa süre sonra boşanmıştı.

''HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR''

Daha önce de ihanet skandalıyla yıkılan Arzu Balkan, bir şans daha verdiği evliliğine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Tek gecelik bir ilişki benim için önemli değildi. Ama ikincisi gerçek bir ilişkiydi. İlişkiler emek, paylaşım ister. Tamer, başka biriyle mutluysa ben niye ona engel olayım ki? Hayat seçimlerden ibarettir. Her seçim bir vazgeçiştir. Bir şeyi seçersen başka bir şeyden vazgeçersin. Tamer beni seçmedi. Beni tercih etmediği için evleri ayırdık.

Tamer’e sordum. İş arkadaşı olduğunu söyledi. 'Aynı dizide oynuyorum' deyince bu açıklama bana mantıklı geldi. Ama sonra beni bir şeyler dürttü ve onun başka bir ilişkisi olduğunu hissettim. Tamer’i çok iyi tanırım. Onun davranışlarında bir takım değişiklikler olduğunu hissettim. Artık bir şeyleri paylaşmıyorduk. Benden uzaklaştığını hissettim. Deniz Uğur ile dedikoduları da çıkınca ilişkisinin kiminle olduğunu anladım. Ama Tamer 'Yok öyle bir şey, o benim sevdiğim bir iş arkadaşım' dedi. Kafamdaki soru işaretleriyle yaşayamazdım ve bu yüzden evleri ayırdık.

''TAMER'E AŞIĞIM''

Arzu Balkan'ın şüpheleri doğru çıktı ve Tamer Karadağlı, Balkan'dan boşandıktan sonra Deniz Uğur ile aşk yaşamaya başladı. O dönem, magazin basınında 'yuva yıkan kadın' olarak anılan Deniz Uğur, ''Tamer’e âşığım, kendimi yuva yıkan kadın olarak da görmüyorum" demişti.

Arzu Balkan ise Uğur için "Onun puanını; sevenler, sevilenler, evli olanlar ve aldatılanlar versin" demişti.



