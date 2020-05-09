Tamer Tuna: Antalyaspor olarak kararın arkasında duracağız

Koronavirüs nedeniyle lige yönelik alınan erteleme kararını o dönemde sağlıklı bulduğunu dile getiren Tuna, "Şimdi de alınan kararı yine sağlıklı buluyorum. Hazırlık aşaması var. 5 hafta önce hazırlık aşamasına başladık. Bu doğru tutum. Gelecekle ilgili birlik, bütünlük içerisinde alınacak kararla ligin başlamasını doğru buluyorum. Alınmış karar, takımların hazırlık süreci var. Bizim için 5 haftalık periyot var var. Bu süreci iyi kullanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"FİKRİM LİGLERİN TAMAMLANMASI"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerle illgili aldığı karara saygı duyduğunu belirten Tuna, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bütünlüğün sağlanabilmesi adına herkesin dahil olduğu, futbolcuların da dahil olduğu bir karar verilmeliydi. Şu an alınan bir karar var. Federasyonumuza saygı duyuyorum. Karar alınması bile doğru ama 35 günlük süreç var. O zamana kadar neler değişir hep birlikte göreceğiz. Antalyaspor olarak oynasak da oynamasak da kararın arkasında duracağız. Teknik adam olarak kişisel fikrim liglerin tamamlanması yönündeydi. Ama şartların farkındayım önce insanların, oyuncuların ve futbola hizmet eden herkes için sağlıklı ve adaletli bir oyunla devam etmesi dileğindeyim."

(DHA)

