Tamer Tuna: Büyük bir bedel ödüyoruz

Sahasında BB.Erzurumspor’a tek golle kaybederek ligde kalma umutlarını azaltan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, “Aynı senaryoları nasıl değerlendireceğimizi bilemiyoruz. Milli aradan sonraki 8 haftada çok kazanan Göztepe hayalimiz vardı. Gol sorununu çözmüş olmamız gerekiyordu. Ancak birçok pozisyon bulmamıza rağmen golü bulamıyoruz. Camia olarak büyük bir bedel ödüyoruz. Geride kalan 5 haftada ne olur göreceğiz. Kolay olmayacak ama mücadelemize devam edeceğiz. Bunu gerçekleştireceğimize de inanıyorum. Göztepe önümüzdeki sezon nerede olursa olsun burada kalmaya devam etmek istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Halil ve Alpaslan’ın taraftarlarla kavgasını da değerlendiren Tuna, “Oyuncuyla taraftarın karşı karşıya geldiği durumda karşılıklı fiili müdahale olmadı. Taraftarla taraftar arasında olay yaşandı. Bunu sezon sonuna bırakmıştım. Ancak hem oyuncuların içinde bulunduğu durumdan dolayı Halil ve Alpaslan’ı iki haftadır kadroya almıyorum” ifadelerini kullandı.