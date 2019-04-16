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Tamirciye giren şaşkına dönüyor! Böylesini gördünüz mü?

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 16.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

ABD'de güzelliği kadar yaptığı meslekle de dikkat çeken Malorie Woods, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bakın sarışın güzel Malorie, ne işle uğraşıyor!

Tamirciye giren şaşkına dönüyor! Böylesini gördünüz mü?

ABD'de yaşayan model Malorie Woods, aynı zamanda otomobil ve motor tutkunu.

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Güzel model, tamircilikle de uğraşıyor.

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Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce takipçisi var.

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ABD'li Malorie Woods, bir model için pek de alışılmış olmayan bir işi yapıyor.

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Takipçileriyle her anını paylaşan güzel modelin fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. İşte güzel modelin paylaşımları...

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abd model

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şaşmaza koycan bundan bitane dükkana bak noluyor
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