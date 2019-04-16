Tamirciye giren şaşkına dönüyor! Böylesini gördünüz mü?

ABD'de yaşayan model Malorie Woods, aynı zamanda otomobil ve motor tutkunu.
Güzel model, tamircilikle de uğraşıyor.
Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce takipçisi var.
ABD'li Malorie Woods, bir model için pek de alışılmış olmayan bir işi yapıyor.
Takipçileriyle her anını paylaşan güzel modelin fotoğrafları binlerce beğeni alıyor. İşte güzel modelin paylaşımları...
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