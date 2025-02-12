EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Tamlanan eki nedir? Diğer adı nedir? İyelik eki midir?

Tamlanan eki nedir? Diğer adı nedir? İyelik eki midir?

Melek Nacar Melek Nacar
10.02.2025 21:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamlanan eki, isim tamlamasında tamlanan ögesine eklenen ve o ögenin ait olduğu varlık veya nesneyle ilişkisini belirten bir ek türüdür. Bu ek genellikle iyelik eki olarak da adlandırılır, çünkü tamlanan ögesinin sahibine ait olduğunu gösterir. İyelik eki üçüncü tekil şahıs halinde kullanılır ve bu sayede tamlanan ögesinin sahipliğini ifade eder.

Tamlanan eki nedir? Diğer adı nedir? İyelik eki midir?

İsim tamlamalarında önemli bir yer tutan tamlanan eki, tamlanan ögesine eklenen ve o ögenin başka bir varlık veya nesneyle olan aitlik ilişkisini belirleyen bir ek türüdür. Bu ek genellikle iyelik eki olarak da bilinir ve tamlanan ögesinin sahibine ait olduğunu gösterir. Tamlanan eki dilin yapı taşlarından biri olarak üçüncü tekil şahıs halinde kullanılır. Bu ek, dil bilgisel anlamda tamlamanın tamamlayıcı unsuru olarak işlev görür ve tamlanan ile tamlayan arasındaki bağın belirginleşmesini sağlar.

Tamlanan eki nedir?

Tamlanan eki, Türkçe'de isim tamlamalarında kullanılan ve tamlanan ögesine eklenen bir ek türüdür. İsim tamlaması bir tamlayan ve bir tamlanandan oluşur. Tamlanan, bu yapıda tamlanan ekini alarak tamlayana ait olduğunu belirtir. Tamlanan eki aitlik, sahiplik ilişkisi kurar ve bu sayede cümlede anlam derinliği yaratır.

Tamlanan eki genellikle iyelik eki olarak da bilinir. İyelik eki tamlanan ögesine eklenerek o ögenin sahibine ait olduğunu ifade eder. Bu ek dilin yapı taşlarından biri olarak bir nesnenin başka bir nesneye ait olduğunu gösterir. Türkçe'de bu ek çoğunlukla -ı -i -u -ü gibi hallerle gelir ve ünlü uyumuna göre değişir.

Özellikle tamlanan eki üçüncü tekil şahıs halinde kullanılır. Bu, tamlanan ögesinin bir kişiye veya varlığa ait olduğunu net bir şekilde gösterir. Örneğin, evin kapısı ifadesinde kapı kelimesi eve ait olduğu için evin şeklinde tamlanan eki alır. Bu ek cümledeki sahiplik ilişkisini belirginleştirerek anlamın doğru şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Diğer adı nedir?

Tamlanan eki, dil bilgisi açısından iyelik eki olarak da adlandırılır. İyelik eki bir nesnenin varlığın ya da kavramın sahibini belirten bir ek türüdür. Bu bağlamda tamlanan eki, tamlanan ögesinin başka bir ögeye ait olduğunu ifade etmek için kullanılır. Türkçe'de iyelik ekleri sahiplik ilişkisini ortaya koyarak cümlenin anlamını tamamlar.

Tamlanan eki, üçüncü tekil şahıs halinde kullanılır ve tamlanan ögesine eklenerek tamlayana aitlik bildirir. Örneğin, arabanın tekerleği ifadesinde olduğu gibi tamlanan olan tekerlek kelimesine eklenir. Burada araba kelimesine aitlik bildiren arabanın tamlanan ekiyle belirlenmiş olur. Bu sayede cümledeki nesnelerin sahiplik ilişkisi belirginleşir ve anlam daha açık hale gelir. İyelik eki tamlanan ögesinin sahip olduğu nesneyle olan bağını ifade eder.

İyelik ekinin tamlanan eki olarak kullanılması dilin yapısal anlamında önemli bir rol oynar. İyelik eki, Türkçe'de eklemeli bir dil olduğu için bu ekin cümlenin tüm anlamını belirginleştirici etkisi vardır. Tamlanan eki tamlanan ögesinin ait olduğu varlıkla olan bağını vurgulayarak dilin doğru ve etkili kullanılmasına olanak tanır.

İyelik eki midir?

Evet, tamlanan eki aslında iyelik ekidir. İyelik eki bir nesnenin veya varlığın sahibini belirten eklerdir ve bu ek genellikle üçüncü tekil şahıs halinde kullanılır. Tamlanan eki de, bir isim tamlamasında tamlanan ögesine eklenerek o ögenin ait olduğu varlıkla bağlantı kurar. Türkçe'de tamlanan eki -ı -i -u -ü gibi eklerle gelir ve ünlü uyumuna göre değişir.

İyelik eki, dilde sahiplik ilişkisini gösterdiği için tamlanan ekiyle aynı işlevi görür. Örneğin, kitabın kapağı ifadesinde kitap kelimesine aitlik bildirildiği için kitabın kelimesi tamlanan eki alır. Bu ek tamlanan ögesinin sahibini belirtir ve cümlenin anlamını tamamlar. Dolayısıyla tamlanan eki iyelik eki olarak da adlandırılabilir.

Anahtar Kelimeler:
türkçe sözlük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ifade verdi! "Gezi Parkı'na gitme sebebim..."

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ifade verdi! "Gezi Parkı'na gitme sebebim..."

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları güzelliğiyle büyüledi! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları güzelliğiyle büyüledi! Teklif yağıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.