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Tammy Hembrow’dan mükemmel kalçanın sırrı

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ÜNLÜLER  | 03.01.2019 14:05 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Instagram ünlüsü Tammy Hembrow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mükemmel kalçanın sırrını paylaştı.

Instagram’da yaptığı paylaşımlarla milyon dolarlık bir fitness imparatorluğu kuran, fitness uzmanı Tammy Hembrow, yaptığı son paylaşımla hayranlarına mükemmel kalçanın sırrını anlattı.

Tammy Hembrow’dan mükemmel kalçanın sırrı

Özellikle hamile olduğu dönemlerde yaptığı paylaşımlarla bir anda milyonlarca takipçi edinerek Instagram ünlüsü olan Tammy Hembrow, son paylaşımıyla binlerce beğeni toplamayı başardı.
Kurduğu fitness imparatorluğuyla kısa sürede milyon dolarlar kazanan genç kadın, egzersiz felsefesinde “yavaş ve istikrarlı” olanların kazancağını dile getirdi.
Kusursuz bir vücut için çaba, kontrol, zaman ve istikrarlı olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Hembrow, “bu yarışı düzenli olan kazanır” dedi.
Antremanlara uzun saatler ayırmanın gerekli olmadığının altını çizen fitness uzmanı, haftada 5 kez yarım saat egzersiz yapmanın mükemmel sonuç almak için yeterli olduğunu belirtti.
Egzersizle ilgili zaman zaman kendinizi zorlamanız gerekir diyen Tammy Hembrow: “Bazen imkansız gibi göründüğünün farkındayım, özellikle uzun ve yorucu bir günün ardından. Fark yaratmak istiyorsanız haftanın 5 günü yarım saatinizi antremana ayırmalısınız.” dedi.
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