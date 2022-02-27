Tan Taşçı'dan Nagehan Alçı'nın Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna-Rusya savaşına dair Nagehan Alçı'nın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Alçı “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler, 'Biz Suriyelilere karşı değiliz, uyum politikalarına yönelik itirazlarımızı dile getiriyoruz' diyenler bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?" diye sordu.

Bu açıklamasıyla gündeme gelen Nagehan Alçı'ya bir tepki de Tan Taşçı'dan geldi. Şarkıcı Tan bu açıklamadan rahatsız oldu ve bir paylaşım yaptı.

Tan Taşçı Alçı'nın sözlerine tepki göstererek "Lafa bak ya ne kadar basit zavallı hesaplarda ve hangi menfaatin çabasındasın anlamadık ama sadece şundan eminim ki Ukraynalı bütün erkekler şu an aslan gibi şehirlerinde savaşıyor yani Sarıyer sahillerinde denize girerken göremeyeceksin!" dedi.

