MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tan Taşçı'dan Nagehan Alçı'nın Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Tan Taşçı'dan Nagehan Alçı'nın Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

27.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yapılan yorumlar gündem oluyor. Nagehan Alçı'nın yaptığı bir yorum da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Alçı'nın sözleri şarkıcı Tan Taşçı'nın ise tepkisine yol açtı.

Tan Taşçı'dan Nagehan Alçı'nın Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna-Rusya savaşına dair Nagehan Alçı'nın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Alçı “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler, 'Biz Suriyelilere karşı değiliz, uyum politikalarına yönelik itirazlarımızı dile getiriyoruz' diyenler bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?" diye sordu.

Bu açıklamasıyla gündeme gelen Nagehan Alçı'ya bir tepki de Tan Taşçı'dan geldi. Şarkıcı Tan bu açıklamadan rahatsız oldu ve bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Tan Taşçı Alçı'nın sözlerine tepki göstererek "Lafa bak ya ne kadar basit zavallı hesaplarda ve hangi menfaatin çabasındasın anlamadık ama sadece şundan eminim ki Ukraynalı bütün erkekler şu an aslan gibi şehirlerinde savaşıyor yani Sarıyer sahillerinde denize girerken göremeyeceksin!" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saplantılı hayranıyla başı dertte! Soruşturmada flaş gelişmeSaplantılı hayranıyla başı dertte! Soruşturmada flaş gelişme
Survivor Atakan ne ceza aldı?Survivor Atakan ne ceza aldı?
Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus tankını böyle durdurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus tankını böyle durdurdular

Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

Kremlin'in çağrısına Zelenskiy'den İstanbullu yanıt

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Flaş iddia! "Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!"

Flaş iddia! "Ruslar uçağa binmekten vazgeçiyor!"

Kuzey Kore yine yaptı yapacağını

Kuzey Kore yine yaptı yapacağını

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesine anlam veremediler! “Giymesen de olurmuş”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

İlhan İrem'den kötü haber!

İlhan İrem'den kötü haber!

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.