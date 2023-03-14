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Taner Taşkın’dan, Zeki Yavru’ya: “İsim olarak çok büyük kariyere sahip bir oyuncu değil”

14.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanan Sakaryaspor-Samsunspor müsabakası sonrasında Samsunsporlu Zeki Yavru’nun, “Benim 15 senelik kariyerimi sorgulamak, karakterimi yargılamak kimsenin hakkı ve haddi değildir” sözlerine cevap veren Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bir oyuncunun kariyeri olması önemli değil. Biz Zeki Yavru’yu tanıyoruz. Baktığımız zaman isim olarak çok büyük kariyere sahip bir oyuncu değil. Kendini bu şekilde anlatmasına gerek yok” dedi.

Taner Taşkın’dan, Zeki Yavru’ya: “İsim olarak çok büyük kariyere sahip bir oyuncu değil”

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Sakaryaspor ile Samsunspor, Sakarya’da karşı karşıya geldi. Samsunspor’un 1-0 kazandığı maçın son dakikalarında sahada gergin anlar yaşanırken, 2 takımdan 1’er futbolcu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Toplamda 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmanın ardından Sakaryaspor, ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ve ‘usulsüz seyirci alınması’ maddelerinden PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca Samsunspor’un 31 yaşındaki futbolcusu Zeki Yavru, aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve ‘hakaretleri’ sebebiyle, Yusuf Abdioğlu da ‘kural dışı hareketi’ sebebiyle PFDK’ya sevk edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan kırmızı-beyazlı oyuncu Zeki Yavru’nun, “Benim 15 senelik kariyerimi sorgulamak, karakterimi yargılamak kimsenin hakkı ve haddi değildir” sözlerine yanıt Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın’dan geldi. İHA’ya konuşan Taşkın, Zeki Yavru’nun olayların başlamasında etkili olduğunu savunarak, “Görüntülerde her şey ortada” dedi.

“KİMSE ZEKİ YAVRU’NUN KARİYERİNİ SORGULAMIYOR”

Kariyerden çok, karakterin önemli olduğuna vurgu yapan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Tabii bu iki takıma da yaramadı. İki takım da kırmızı kart gördü. Burada Zeki Yavru’nun yapmış olduğu açıklamaları da gördüm. Baktığımız zaman bizim Burak Süleyman gerçekten çok güzel bir açıklama yaptı. Güzel de bir cevap verdi kendisine. Kimse Zeki Yavru’nun kariyerini sorgulamıyor zaten. Samsunspor takımında birçok kariyeri olup o kulübün içine giremeyen birçok oyuncu biliyorum. Kariyerden çok karakter önemli” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ BU ŞEKİLDE ANLATMASINA GEREK YOK”

Zeki Yavru’nun tahrik edici hareketlerini kendisine yakıştıramadığını dile getiren Taşkın, “Zeki Yavru’nun oyun içindeyken oyunu çok durdurması, saha dışına çıktığı zamanki yapmış olduğu tahrik edici hareketleri ben bizzat kendim gördüğüm için kendisine yakıştıramadım. Yani bir oyuncunun kariyeri olması önemli değil ve biz Zeki Yavru’yu tanıyoruz. Baktığımız zaman isim olarak çok büyük kariyere sahip bir oyuncu değil. Kendini bu şekilde anlatmasına gerek yok. Yani Burak Süleyman’ın da bakıldığı zaman ciddi bir kariyeri ve çok iyi bir karakteri var. Onu da iyi biliyorum” cümlelerine yer verdi.

“ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCUYSA ETTİĞİ KÜFRÜ DE AÇIKLAR”

Zeki Yavru için, ’olayların başlamasındaki bir numaralı zanlı kendisidir’ diyen Teknik Direktör Taşkın, “Zeki Yavru’nun oyundan çıkarken tekrar bizim kulübenin önüne doğru kendi seyircilerine doğru selamlaması, burada bizim yardımcı hocamızı suçlamış. Bizim yardımcı hocamızın dediği şey şu; ‘Şov yapmayı bırak, yerine geç’. Kendisi de kafa atma derecesine kadar gelip yardımcı hocamıza çok ağır bir küfür ederek geri dönmesi, olayların başlamasında bir numaralı zanlı kendisidir. Eğer çok karakterli bir oyuncuysa ettiği küfrü de açıklar burada” şeklinde konuştu.

“İKİ CAMİAYA, BİREYLERİN ZARAR VERMEMESİ GEREKİYOR”

Gerçeğin görüntülerde açık bir şekilde görüldüğünü ve iki camiaya bireylerin zarar vermemesi gerektiğini aktaran Taner Taşkın, “İki tane büyük camia. Oyuncular, hocalar, herkes gelip geçicidir. Bu camialar zarar görmesin. Burak Süleyman çok güzel orada cevap vermiş. Her şeyden önce herkesin bir duruşu ve karakteri olması lazım. Sakaryaspor ve Samsunspor yıldız gibi parlayan kulüplerdir. İki tane camiaya, bireylerin zarar vermemesi gerekiyor. Bu konunun kapatılıp yalandan da böyle onlar yaptı, bunlar yaptı demeye de gerek yok. Gerçek neyse zaten herkes görüntülerde de görüyor. Ve bizler canlı bir şekilde bunları gördük, yaşadık” değerlendirmesinde bulundu.

“KONUYU KAPATALIM, ÖNÜMÜZE BAKALIM”

Olayların ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Taşkın, “Ben Hüseyin Eroğlu kardeşime de teşekkür ediyorum. Gerçekten ligimizin beyefendi teknik adamlarından biri. Başarılı teknik adamlarından biri. Kulübede kendisiyle de birebir konuştum. O da bana; ‘bizimki yaptı hocam, kusura bakmayın’ dedi. Bu söz bana yetti. O yüzden bu konuyu kapatalım, önümüze bakalım. Samsunspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” dedi.
Taner Taşkın, “İnşallah kalan maçlarda da bizler de iyi şeyler yapıp ama Play-Off’un içinden ama ilk ikinin içinden sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Tabi biz takım kaptanımızı kaybettik. Boşu boşuna ceza gördü. Aslında Zeki Yavru, kendi takıma ciddi bir zarar verdi. Hem kendisi sürekli oynar konumda bir oyuncu, o üçlünün önemli oyuncularından bir tanesiydi. Dışarıda kaldı. Artı bu hafta yanında oynayan Yusuf Abdioğlu da yok. O da bir kırmızı kart gördü. Şimdi oradaki ahenk bozuldu. Yani kendi kendilerine zarar verdiler, bize de zarar verdiler. Ama Allah’ın izniyle biz bu işin üstesinden geliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

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