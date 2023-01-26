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Tangasına soyadını yazdı! Bella Thorne'un pozu şoke etti

26.01.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan Bella Thorne pozlarıyla gündemden düşmüyor. Thorne son olarak üstsüz halde bir pozunu paylaştı ve paylaşımdaki tanga detayı şoke etti.

Tangasına soyadını yazdı! Bella Thorne'un pozu şoke etti

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı ve itirafları sık sık eleştirilen Bella Thorne, gündemden düşmüyor. Erotik siteye girmesi, fotoğraflarının sızdırılması ve daha pek çok olayla anılan Thorne son pozuyla olay oldu.

"Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" diyerek herkesi şaşırtan oyuncu ve şarkıcı bir tanga reklamı için poz verdi.

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Tangasında soyadı olan Bella Thorne'un üstsüz pozu herkesi şoke etti. Ünlü yıldıza "Çok ateşlisin" yorumları yanında eleştiri olarak "Çok rahatsız edici" yorumları da geldi.

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