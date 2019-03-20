Tanımadığı adamı 'Deccal bu' diyerek öldürmüş!

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce sokakta defalarca bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Fatih Arınmış (30) cinayetiyle ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Etimesgut ilçesinde oturan, çeşitli suçlardan sabıkalı Barış K. (28) olduğunu belirledi.
Evine giderek şüphelinin annesiyle görüşen polis ekipleri, Barış K'nin evde olmadığını ancak olay gecesi annesine cinayeti itiraf ettiğini öğrendi.
Telefonla görüştürüldüğü annesi tarafından ikna edilerek eve gelmesi sağlanan Barış K, gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde Barış K'nin, "Arınmış'ı, 2005'te trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyinin ruhunu rahatsız ettiği için 'deccal' olduğunu söyleyerek öldürdüğünü" söylediği öğrenildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesik izleri bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA
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