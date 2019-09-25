Mynet Trend

Tanımadığı kadının elini tuttu, defalarca makas attı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 25.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından çekilen görüntüler Unkapanı Köprüsü üzerinde kaydedildi. Aksaray yönünden Taksim yönüne doğru, Unkapanı Köprüsü üzerinde hareket eden bir motosiklet sürücüsü önce ticari taksinin camından sarkan kadının elini tuttu. Motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bununla da son bulmadı. Trafikte bir süre seyir eden sürücü, motosikleti ile zaman zaman tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsü daha sonra ise hızlı bir şekilde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.(İHA)

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Otopark bariyeri kabusu olduOtopark bariyeri kabusu oldu
Küçük kızı yangından böyle kurtardıKüçük kızı yangından böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Motosiklet sürücü

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Türkiye'nin konuştuğu görüntüler için suç duyurusu!

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Acun Ilıcalı Exatlon Cup 2019'daki Türk takımını açıkladı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

Sünnet düğünündeki twerk dansı sosyal medyayı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otopark bariyeri inatçı sürücünün kabusu oldu

Otopark bariyeri kabusu oldu

Yürekleri ağza getiren anlar! Küçük kızı böyle kurtardı

Küçük kızı yangından böyle kurtardı

Sokakta uyurken üstünden araba geçti

Uyurken üzerinden araba geçti!

Köpeğe eziyet kamerada! Kadın gözaltına alındı

Köpeğe eziyet kamerada

Sokak ortasında hamile eşini kovalayan kocayı mahalleli durdurdu

Hamile kadının yardım istediğini duyan koştu

Konya'da feci kaza! Lastiği patlayan araç, bisiklet sürücüsünü ezdi

Feci kaza! Bisiklet sürücüsünü böyle ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.