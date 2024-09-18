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Tanju Çolak'tan Fenerbahçe - Galatasaray derbi tahmini! ''Hakem çok konuşulacak ama Galatasaray...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.09.2024 17:35
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Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbi için geri sayıma geçilirken eski futbolcu Tanju Çolak'tan çarpıcı sözler geldi.

Tanju Çolak'tan Fenerbahçe - Galatasaray derbi tahmini! ''Hakem çok konuşulacak ama Galatasaray...''

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan kritik derbi Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Dev derbi için gün sayılmaya başlanırken eski futbolcu Tanju Çolak flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Tanju Çolak’ın açıklamaları:

“HAKEM ÇOK KONUŞULACAK”

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"Bu derbide özellikle fiziksel temas çok olacak. Jose Mourinho genelde yüksek tempoyu, kaos futbolunu sever. Göreceksiniz hakem çok konuşulacak"

“GALATASARAY DERBİDE AĞIR BASIYOR”

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"Osimhen'in gelmesiyle Galatasaray derbide daha ağır basıyor ama Fenerbahçe'nin savunması da daha iyi"

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Tanju Çolak fenerbahçe galatasaray
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