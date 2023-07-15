Tanju Tuncel neden öldü, kaç yaşındaydı? Tanju Tuncel kimdir, hastalığı neydi? Rol adlığı yapımlar

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Tanju Tuncel hayat gözlerini yumdu. Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda da rol alan usta oyuncu 83 yaşında vefat etti.
Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ve hastalığı hakkında henüz bir bilgi yayımlanmadı.
Tanju Tuncel, 1940 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tanju Tuncel'in asıl adı Tanju Tunçel'dir, söyleyiş zorluğu sebebiyle "Tunçel"i "Tuncel"e çevirmiştir. Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Necdet Yakın'la evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. 60 yaş kanunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli edildi.
1967: Samanyolu
1981: Zaman Mekan Makinesi
1982: Gülsüm Ana
1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
1983: Üç İstanbul
1984: Tutku
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Çalıkuşu
1987: Gönül Dostları
1987: Mesela Muzaffer
1989: Uçurtmayı Vurmasınlar
1991: Deniz Gurbetçileri
1991: Menekşe Koyu
1992: Kanunun Ötesinde
1994: Artist Palas
1994: Babam Askerde
1995: Oğlum Adam Olacak
1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem
1996: Tutku
1996: Şaşıfelek Çıkmazı
1997: Hiç Bana Sordun mu?
1997: Nihavend Mucize
1997: Ruhsar
1997: Sıdıka
1999: Duruşma
1999: Figüran
1999: Çatısız Kadınlar
2000: Evdeki Yabancı
2000: Şemsi Paşa Pasajı
2001: Dadı
2002: Aşk Meydan Savaşı
2003: Oyuncak Fabrikası
2003: Sultan Makamı
2004: İyi Saatte Olsunlar
2005: Mektup
2005: Sevda Tepesi
2006: Yalancı Yarim
2007: Beyaz Melek
2008: Yol Arkadaşım
2009: Geniş Aile
2009: Çıngıraklı Top
2010: Eyyvah Eyvah
2011: Türkan
2011: Eyyvah Eyvah 2
2013: 10. Köy Teyatora
2014: Guruldayan Kalpler
2014: Muska
2014: Eyyvah Eyvah 3
2015: Geniş Aile Yapıştır
2015: Sarıkamış Çocukları
2018: Aşk Bu Mu?
2018: Babamın Kemikleri