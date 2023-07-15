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Tanju Tuncel neden öldü, kaç yaşındaydı? Tanju Tuncel kimdir, hastalığı neydi? Rol adlığı yapımlar

15.07.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tanju Tuncel'in sevenlerini üzecek haber geldi. Çok sayıda ünlü yapımda rol alan oyuncu Tanju Tuncel yaşamını yitirdi. Bu üzücü haberin arından usta oyuncunun yaşı, hastalığı ve ölüm nedeni gibi detaylar merak edildi. Peki, Tanju Tuncel neden öldü, kaç yaşındaydı? Tanju Tuncel kimdir, hastalığı neydi, hangi yapımlarda rol aldı?

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Tanju Tuncel hayat gözlerini yumdu. Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi yapımlarda da rol alan usta oyuncu 83 yaşında vefat etti.

TANJU TUNCEL NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ve hastalığı hakkında henüz bir bilgi yayımlanmadı.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Tanju Tuncel, 1940 yılında Adana'da dünyaya geldi. Tanju Tuncel'in asıl adı Tanju Tunçel'dir, söyleyiş zorluğu sebebiyle "Tunçel"i "Tuncel"e çevirmiştir. Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Necdet Yakın'la evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. 60 yaş kanunuyla İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli edildi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1967: Samanyolu

1981: Zaman Mekan Makinesi

1982: Gülsüm Ana

1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

1983: Üç İstanbul

1984: Tutku

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Çalıkuşu

1987: Gönül Dostları

1987: Mesela Muzaffer

1989: Uçurtmayı Vurmasınlar

1991: Deniz Gurbetçileri

1991: Menekşe Koyu

1992: Kanunun Ötesinde

1994: Artist Palas

1994: Babam Askerde

1995: Oğlum Adam Olacak

1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem

1996: Tutku

1996: Şaşıfelek Çıkmazı

1997: Hiç Bana Sordun mu?

1997: Nihavend Mucize

1997: Ruhsar

1997: Sıdıka

1999: Duruşma

1999: Figüran

1999: Çatısız Kadınlar

2000: Evdeki Yabancı

2000: Şemsi Paşa Pasajı

2001: Dadı

2002: Aşk Meydan Savaşı

2003: Oyuncak Fabrikası

2003: Sultan Makamı

2004: İyi Saatte Olsunlar

2005: Mektup

2005: Sevda Tepesi

2006: Yalancı Yarim

2007: Beyaz Melek

2008: Yol Arkadaşım

2009: Geniş Aile

2009: Çıngıraklı Top

2010: Eyyvah Eyvah

2011: Türkan

2011: Eyyvah Eyvah 2

2013: 10. Köy Teyatora

2014: Guruldayan Kalpler

2014: Muska

2014: Eyyvah Eyvah 3

2015: Geniş Aile Yapıştır

2015: Sarıkamış Çocukları

2018: Aşk Bu Mu?

2018: Babamın Kemikleri

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Tanju Tuncel Oyuncu yaşında

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