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Tansu Dayan Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş haliyle dalga geçti! Demet Evgar çok kızdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 11:00
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Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun röportaj sırasındaki sarhoş halleri sosyal medyada gündem oldu. Tansu Dayan da oyuncuyla dalga geçti. Ancak bu durum Demet Evgar'ı çok kızdırdı.

Tansu Dayan Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş haliyle dalga geçti! Demet Evgar çok kızdı

Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun röportajı sosyal medyanın gündeminde. Başarılı oyuncu arkadaşlarıyla çıktığı gecede alkollü haliyle karameralara yakalanınca olanlar oldu.

Röportaj sırasında "Seyran'a ne olacak?" sorusuna Gülçin Santırcıoğlu, "Bana ne Seyran'dan. İfakat ne olacak benim derdim o. Ben sadece İfakat'ın ne olduğuyla ilgileniyorum." yanıtını verdi.

Ünlülerin halleriyle alay ederek videolar çeken Tansu Dayan, ünlü oyuncunun bu hallerini görünce de dayanamadı.

Tansu Dayan sosyal medyada yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu ile dalga geçti. Dayan'ın tiye aldığı video kimilerini güldürürken kimilerini de fena kızdırdı.

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Bahar dizisiyle adından söz ettiren Demet Evgar bu videoya çok sinirlendi.

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Demet Evgar, "Kadının biraz çakır keyif olmaya da hakkı yok. Onu da alın elimizden" diyerek tokat gibi bir tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Gülçin Santırcıoğlu Tansu Dayan
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