Melis Sezen festivale sütyensiz tarzıyla katıldı! Büyük ilgi gördü

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen son dönemde ilginç paylaşımları ve danslarıyla dikkat çekiyor.

Melis Sezen de Venedik Film Festivali'ne giden isimler arasında yer alıyor. Son olarak Gülcemal dizisinde boy gösteren genç oyuncu festivale dert sırt dekoltesi olan beyaz bir elbise ile katıldı.

Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen yabancı basından da büyük ilgi gördü.

26 yaşındaki Melis Sezen'in cesur seçimleri daha önce de gündem olmuştu. Eski MHP'li milletvekili Ahmet Çakar’ın oyuncu Melis Sezen'in derin dekoltesini eleştirmesi büyük tepki çekmişti.





