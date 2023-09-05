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Melis Sezen festivale sütyensiz tarzıyla katıldı! Büyük ilgi gördü

05.09.2023 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Venedik Film Festivali'ne katılan ve sütyensiz seçimiyle dikkat çeken Sezen'in pozları sosyal medyayı salladı.

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen son dönemde ilginç paylaşımları ve danslarıyla dikkat çekiyor.

Melis Sezen de Venedik Film Festivali'ne giden isimler arasında yer alıyor. Son olarak Gülcemal dizisinde boy gösteren genç oyuncu festivale dert sırt dekoltesi olan beyaz bir elbise ile katıldı.

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Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Melis Sezen yabancı basından da büyük ilgi gördü.

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26 yaşındaki Melis Sezen'in cesur seçimleri daha önce de gündem olmuştu. Eski MHP'li milletvekili Ahmet Çakar’ın oyuncu Melis Sezen'in derin dekoltesini eleştirmesi büyük tepki çekmişti.

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