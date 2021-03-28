Tanzaya'da Mbwana Samatta, Libya karşısında boş kaleye gol atamadı

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu sebebiyle sezon sonunda bonservisini almak durumunda olduğu Mbwana Samatta, ülkesi adına oynadığı maça damga vurdu.

DİREĞE TAKILDI

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında konuk ettiği Libya Milli Takımı'nı 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin forveti Samatta maça kaçırdığı golle damga vurdu. Tanzanyalı forvet Libya karşısında direğe takılarak yine gol sevinci yaşayamadı.



