Taraftar 'Aşkın Olayım'dan sonra artık bu parçayı söyleyecek! İşte yeni transfer Osimhen'in gol şarkısı...

Galatasaray'ın İtalya ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı dünya yıldızı tüm dünyada büyük ses getirirken 100 milyon Euro piyasa değeri olan Osimhen Süper Lig tarihinin en değerli transferi unvanını da ele geçirdi.

16 KULÜPTEN DAHA DEĞERLİ

Victor Osimhen, 100 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'deki 16 takımdan daha değerli konumda bulunuyor. İstanbul'a gelen Osimhen'e büyük bir karşılama yapıldı.

GOL MÜZİĞİ BELLİ OLDU!

Victor Osimhen'in Lille'de oynadığı dönemden çekilen bir video yeniden gündeme geldi. Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısı eşliğinde dans ederken çekilen görüntüler, binlerce kez izlendi.

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada 'Osimhen'in gol müziği bu olsun' tarzında yorumlar yağdırdı.