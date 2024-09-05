SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Taraftar 'Aşkın Olayım'dan sonra artık bu parçayı söyleyecek! İşte yeni transfer Osimhen'in gol şarkısı...

Taraftar 'Aşkın Olayım'dan sonra artık bu parçayı söyleyecek! İşte yeni transfer Osimhen'in gol şarkısı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni dünya yıldızı Victor Osimhen kendisini Sarı-Kırmızılılar'a bağlayan resmi imzayı atarken golcü oyuncunun atacağı gollerden sonra stadyumda çalacak şarkı da büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Taraftar 'Aşkın Olayım'dan sonra artık bu parçayı söyleyecek! İşte yeni transfer Osimhen'in gol şarkısı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın İtalya ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı dünya yıldızı tüm dünyada büyük ses getirirken 100 milyon Euro piyasa değeri olan Osimhen Süper Lig tarihinin en değerli transferi unvanını da ele geçirdi.

16 KULÜPTEN DAHA DEĞERLİ

osimhen-imzaladi-gs-4

Victor Osimhen, 100 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'deki 16 takımdan daha değerli konumda bulunuyor. İstanbul'a gelen Osimhen'e büyük bir karşılama yapıldı.

GOL MÜZİĞİ BELLİ OLDU!

victor-osimhen-galatasarayda-transferin-detaylari-aciklandi-xh2t

Victor Osimhen'in Lille'de oynadığı dönemden çekilen bir video yeniden gündeme geldi. Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısı eşliğinde dans ederken çekilen görüntüler, binlerce kez izlendi.

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada 'Osimhen'in gol müziği bu olsun' tarzında yorumlar yağdırdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Müzik son dakika Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho'dan şaşırtan yanıt: Param yok

Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho'dan şaşırtan yanıt: Param yok

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Yeni takımı bile belli...

Galatasaray yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Yeni takımı bile belli...

Galatasaray teklifini artırdı! Bir dünya yıldızı daha...

Galatasaray teklifini artırdı! Bir dünya yıldızı daha...

Çok merak ediliyordu! G.Saray Osimhen'in maaşını resmen açıkladı

Çok merak ediliyordu! G.Saray Osimhen'in maaşını resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.