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Taraftar bu kez çıldırıcak! Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ezeli rakip yolunda...

19.02.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu için dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Ligin bitmesine haftalar kala hala Ferdi ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler genç oyuncuyu kaybedebilir... Beşiktaş'ın Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşamazsa devreye gireceği iddia edildi. Ali Koç ile arasının iyi olduğu bilinen Ahmet Nur Çebi, Ferdi Kadıoğlu transferi için araya girmeyecek. Fenerbahçe ile anlaşamazsa o zaman teklif yapılacak. İşte detaylar...

Taraftar bu kez çıldırıcak! Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ezeli rakip yolunda...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu kaybedebilir... Gösterdiği performansla son haftalarda dudak ısırtan Ferdi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Henüz sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayan Fenerbahçe'de büyük bir bilinmezlik yaşanıyor. Taraftarların çok beğendiği ve geleceği için umutla yaklaştığı Ferdi Kadıoğlu ezeli rakibe transfer olabilir...

BEŞİKTAŞ'TAN FERDİ KADIOĞLU HAMLESİ GELEBİLİR

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Beşiktaş'ın daha önce de girişimlerde bulunduğu Ferdi Kadıoğlu için hazırda beklediği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu için Fenerbahçe'den haber bekleyen Beşiktaş'ta her şey hazır durumda. Oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda teklif yapacak olan siyah-beyazlılar şimdilik araya girmeyecek. Ali Koç ile arasının iyi olmasından dolayı Ahmet Nur Çebi'nin talimat verdiği ve şu an için teklif yapılmadığı ortaya çıktı.

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"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MISIN?" SORUSUNU ES GEÇMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin kendi evinde 3-2 mağlup olduğu Slavia Prag maçında harika bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, maç sonunda verdiği röportajda kendisine sorulan ''Türkiye'de başka takımda oynar mısın?'' sorusuna, "Görüşmeler devam ediyor. Kontrat ile olan konuları ben değil menajerim takip ediyor." diyerek bu soruyu es geçmişti.

(AKŞAM)


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