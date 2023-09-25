Taraftar da ıslıklamıştı... Al Hilal'de işler sarpa sardı! Neymar'dan yönetime: Jorge Jesus takımdan kovulsun

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin de eski hocası olan Jorge Jesus son maçlarda alınan sonuçlar sonrası tepkilerin odağındaki isim olmuştu.
Portekizli çalıştırıcı özellikle Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Özbekistan ekibi Navnahor'u karşısında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası taraftarlar tarafından ıslıklanarak istenmeyen adam ilan edilmişti.
Tüm bunlar yaşanırken, İspanya basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Jorge Jesus ile Neymar, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-1 biten Navbahor maçının ardından tartışma yaşadı. Haberde Jesus'un maç sonu soyunma odasında Neymar'ı sert bir şekilde azarladığı ifade edildi.
Haberin devamında soyunma odasında Jesus'tan fırça yiyen Neymar'ın Portekizli teknik adamı yönetime şikayet ettiği ve görevinden alınmasını talep ettiği iddia edildi.