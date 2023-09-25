Taraftar da ıslıklamıştı... Al Hilal'de işler sarpa sardı! Neymar'dan yönetime: Jorge Jesus takımdan kovulsun

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin de eski hocası olan Jorge Jesus son maçlarda alınan sonuçlar sonrası tepkilerin odağındaki isim olmuştu.

Portekizli çalıştırıcı özellikle Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Özbekistan ekibi Navnahor'u karşısında alınan 1-1'lik beraberlik sonrası taraftarlar tarafından ıslıklanarak istenmeyen adam ilan edilmişti.

"NEYMAR İLE JESUS TARTIŞTI" İDDİASI

Tüm bunlar yaşanırken, İspanya basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Jorge Jesus ile Neymar, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-1 biten Navbahor maçının ardından tartışma yaşadı. Haberde Jesus'un maç sonu soyunma odasında Neymar'ı sert bir şekilde azarladığı ifade edildi.

NEYMAR: TAKIMDAN KOVULSUN

Haberin devamında soyunma odasında Jesus'tan fırça yiyen Neymar'ın Portekizli teknik adamı yönetime şikayet ettiği ve görevinden alınmasını talep ettiği iddia edildi.

