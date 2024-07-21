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Taraftar 'Galatasaray'a geri dön' dedi! Sacha Boey'in yanıtı Sarı-Kırmızılılar'ı çok kızdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 10:25
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Galatasaray'daki müthiş performansı sonrası Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey, antrenman öncesi Sarı-Kırmızılı taraftarlarla konuşurken Galatasaray'a dön çağrısına verdiği yanıt gündem oldu. İşte detaylar...

Taraftar 'Galatasaray'a geri dön' dedi! Sacha Boey'in yanıtı Sarı-Kırmızılılar'ı çok kızdırdı

Galatasaray'da gösterdiği müthiş performans sonrası geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Bayern Münih'in hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.

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"GALATASARAY'A GELMEYECEĞİM"

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'Selamünaleyküm' diyen taraftara 'Aleykümselam' diyen Boey, daha sonra taraftarların 'Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!' sözlerine 'Hayır, dönmeyeceğim' yanıtını verdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in 'Hayır' cevabına tepki gösterdi.

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