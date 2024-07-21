Taraftar 'Galatasaray'a geri dön' dedi! Sacha Boey'in yanıtı Sarı-Kırmızılılar'ı çok kızdırdı

Galatasaray'da gösterdiği müthiş performans sonrası geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, Bayern Münih'in hazırlık kampında Galatasaraylı taraftarlarla sohbet etti.

"GALATASARAY'A GELMEYECEĞİM"

'Selamünaleyküm' diyen taraftara 'Aleykümselam' diyen Boey, daha sonra taraftarların 'Seni çok özledik, Galatasaray'a geri dön!' sözlerine 'Hayır, dönmeyeceğim' yanıtını verdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Boey'in bu görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, bazı Galatasaray taraftarları Boey'in 'Hayır' cevabına tepki gösterdi.