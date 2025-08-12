SPOR

Taraftar heyecanla bu haberi bekliyordu! Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı... O maçta tribünde, anlaşma sağlandı!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray lige de 3 puanlı bir başlangıç yaparken kaleci transferinde henüz mutlu sona ulaşabilmiş değil. Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürürken uzun süredir gündemde olan Manchester City'nin tecrübeli eldiven Ederson ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken öncelik bir kaleci transferi. Bu bölge için birçok isimle temasta olan ve görüşmeler sağlayan Sarı-Kırmızılılar'da listenin başında Ederson ismi yer alıyordu.

Özellikle Okan Buruk'un çok istediği bilinen Ederson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Umut Eken'in haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı kaleci Ederson ile kesin anlaşma sağlandı. Taraflar her konuda anlaştı.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Taraftar heyecanla bu haberi bekliyordu! Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı... O maçta tribünde, anlaşma sağlandı! 1

Umut Eken'in verdiği diğer bilgilere göre ise; Abdullah Kavukçu ve bir yönetici çarşamba ya da perşembe günü özel uçakla İngiltere’ye gidip, Brezilyalı kaleciyi getirecek..

O MAÇTA TRİBÜNDE

Taraftar heyecanla bu haberi bekliyordu! Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı... O maçta tribünde, anlaşma sağlandı! 2

Ayrıca haberin detaylarında yer alan bilgilere göre ise; Ederson cuma günü Karagümrük ile oynanacak maçta tribünde olacak.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Taraftar heyecanla bu haberi bekliyordu! Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı... O maçta tribünde, anlaşma sağlandı! 3

Manchester City'nin Trafford'u renklerine katmasının ardından Ederson yıllardır giydiği eldivenleri kaptırdı. İngiliz ekibinde ikinci kaleci pozisyonuna düşen Brezilyalı eldiven bu transferin ardından ayrılığı tamamen kafasına koyduğu gündeme gelmişti

