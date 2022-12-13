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Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor! Caner Erkin'e 6 aylık sözleşme önerildi...

13.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden yıldız oyuncu Caner Erkin'in yeni takımı belli olmak üzere. Siyah-beyazlı takımla görüşmelere başlayan Caner Erkin büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Caner Erkin sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olarak büyük bir sürprize imza atmış ve orada yaptığı açıklamalarla Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti.

Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor! Caner Erkin'e 6 aylık sözleşme önerildi...

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş'a geri dönüyor... Caner'in takıma geri dönecek olması taraftarı ikiye böldü. Büyük bir çoğunluk yıldız oyuncuyu istemezken siyah-beyazlı yönetim yıldız oyuncuyla anlaşmak üzere.

6 AYLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

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İlk etapta Caner Erkin ile 6 aylık sözleşme yapacak Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun performansına göre önümüzdeki sezon için mukavele imzalayacak. Performansa dayalı bir sözleşme önerilen yıldız oyuncu bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Caner'in resmi açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

FENERBAHÇE'YE GİDİNCE SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

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Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden Caner Erkin, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyip Fenerbahçe kongre üyesi olmuştu. Bu hareketi ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.


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