Taraftar istemiyor ama eski takımına dönüyor! Caner Erkin'e 6 aylık sözleşme önerildi...

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin, Beşiktaş'a geri dönüyor... Caner'in takıma geri dönecek olması taraftarı ikiye böldü. Büyük bir çoğunluk yıldız oyuncuyu istemezken siyah-beyazlı yönetim yıldız oyuncuyla anlaşmak üzere.

6 AYLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

İlk etapta Caner Erkin ile 6 aylık sözleşme yapacak Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun performansına göre önümüzdeki sezon için mukavele imzalayacak. Performansa dayalı bir sözleşme önerilen yıldız oyuncu bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Caner'in resmi açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

FENERBAHÇE'YE GİDİNCE SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye giden Caner Erkin, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyip Fenerbahçe kongre üyesi olmuştu. Bu hareketi ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.



