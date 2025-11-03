SPOR

Taraftar merakla bekliyordu! Lookman'ın Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı

Galatasaray, yaz döneminde transfer listesine aldığı Ademola Lookman için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Barış Alper Yılmaz’ın satılması halinde, Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncunun transferi için yeniden girişim başlatacak. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Galatasaray, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Ademola Lookman için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızla ilgilenmiş ancak İtalyan ekibinin 60 milyon euro’luk bonservis talebi nedeniyle görüşmeleri askıya almıştı.

Ancak devre arasında gerçekleşmesi muhtemel bir Barış Alper Yılmaz transferi durumunda, Galatasaray yönetimi Lookman hamlesini yeniden masaya yatırmayı planlıyor.

İSTEDİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz görüşmelerde yıllık 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus istediği belirtiliyor.

Bu sezon İtalyan ekibinde 8 maçta 1 gol kaydeden Lookman’ın performansı, Galatasaray cephesinde dikkatle takip ediliyor. Yönetim, uygun şartlar oluştuğu takdirde resmi temasları yeniden başlatmayı hedefliyor.

