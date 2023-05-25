Taraftar, sahada kadın futbolculara saldırdı! ''Erkek taraftarın bize gözünü kırpmadan yumruk atması...''

Polisin biber gazıyla dağıttığı taraftarlardan bazıları futbolcular ile teknik heyete tekme ve yumruk attı, bir futbolcu baygınlık geçirdi. Futbolcular maç sonrası darp raporu alıp, taraftardan şikayetçi oldu.

TFF Kadınlar 2. Lig B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Konyaaltı Gençlikspor ile Bornova Hitab Spor, 21 Mayıs Pazar günü Bornova İlçe Stadı'nda karşılaştı. Maçı İzmir temsilcisi 3-0 kazandı. Karşılaşma boyunca Bornova taraftarının tribünden hakaret ettiği Konyaaltı ekibinde futbolcular ve teknik heyet bitiş düdüğü sonrası saldırıya uğradı.

POLİS BİBER GAZIYLA UZAKLAŞTIRDI

Karşılaşma bitiminde galibiyet sevinci için sahaya giren çok sayıda taraftardan bir grup, futbolculara saldırdı. Çıkan arbedede futbolculara tekme ve yumruk atıldı. Polis biber gazı kullanarak taraftarı sahadan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada futbolculardan Selen Didüz baygınlık geçirdi. Polisin sahayı boşaltıp güvenlik önlemi aldığı sırada bazı taraftarlar takım otobüsüne taş ve yumurta attı. Polis gözetiminde sahadan ayrılan Konyaaltı Gençlikspor'un teknik heyeti ve futbolcularını taşıyan takım otobüsü, polis eşliğinde stattan ayrıldı.

Konyaaltı Gençlikspor'dan 2 futbolcusu darp raporu aldı. Kulüp başkanı Ali Deniz ile futbolcular Özge Kayabaşı, Gülseren Avcı, Sude Apaydın, darp edildikleri gerekçesiyle taraftarlardan şikayetçi oldu. Kulüp yetkilileri, federasyondan maçın tekrar edilip tarafsız sahada farklı hakemlerle oynanmasını talep etti.

'FUTBOLCULAR DARBEDİLDİ'

Kulüp Başkanı Ali Deniz, İzmir'deki karşılaşmada rakip takımın taraftarının sahaya yabancı madde attığını ve futbolculara hakaret ettiğini anlattı. Maç bitiminde rakip takım taraftarının sevinç amacıyla sahaya girdiğini dile getiren Deniz, "Taraftardan bazıları sevinirken, bazıları da futbolcularımıza saldırdı. Teknik ekibimiz taraftarın arasında kaldı. Darbedildi, küfür edildi. Saha içerisinde polis saldırganlara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olaylar sonrası futbolcularımızı soyunma odasına aldık. Takım otobüsümüze taş ve yumurta atıldı. Olaylar İzmir'e, futbola yakışmadı" diye konuştu.

'KOLUMA, ELİME YUMRUK YEDİM, MORLUKLAR VAR'

Futbolculardan Gülseren Avcı, maç sonunda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sahaya sürekli yabancı madde atıldı. Gergin bir ortam vardı. Biz baskı altındaydık. Yedek kulübesine saldırmaya çalışanlar oldu, tehdit edildik. Maç bitince taraftar sahada saldırdı. Koluma, elime yumruk yedim, morluklar var. Arkadaşlarım, beni saha içerisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polis biber gazı sıkarak taraftarı uzaklaştırdı. Darp raporu aldım."

'ERKEK TARAFTARIN GÖZÜNÜ KIRPMADAN YUMRUK ATMASI ÜZDÜ'

Futbolculardan Sude Apaydın ise, "Taraftar bizim için motivasyon oluyor ama hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Kadın futbolunda bunları yaşamaktan dolayı çok kötü hissettim. Erkek taraftarın bize gözünü kırpmadan yumruk atması, kolumuzu, boğazımızı çizmesi, hakaret etmesi üzdü. Bizim kadın olduğumuzu da unuttular. Benim için çok üzücüydü" dedi. (DHA)



