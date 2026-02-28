SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray’ın 1980-81 sezonuna ait simge armasız forması modern detaylarla yeniden vitrine çıktı. Nostalji rüzgârı taraftarı heyecanlandırırken, tanıtım filminde Fatih Terim’in görüntüsünün kapatıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Kulüpten gelen açıklama ise polemiğe son noktayı koydu.

Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’ın 1980-81 sezonunda kullandığı ve kulüp tarihinin simge tasarımlarından biri olarak görülen armasız forma, modern dokunuşlarla yeniden tasarlanarak satışa çıkarıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, nostaljik formaya yoğun ilgi gösterdi.

TERİM'E SANSÜR İDDİASI!

Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray dan Fatih Terim açıklaması 1

Ancak forma için hazırlanan tanıtım filmindeki bir detay sosyal medyada gündem oldu. Dönemin takım kaptanı Fatih Terim’in yer aldığı eski takım fotoğrafında, tecrübeli futbol adamının görüntüsünün kapatıldığı anlar dikkat çekti. Tanıtım videosunda Terim’in bilinçli olarak sansürlendiği iddiası kısa sürede yayıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray dan Fatih Terim açıklaması 2

Bu iddiaların üzerine Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ RETRO FORMALARI

Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray dan Fatih Terim açıklaması 3

Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray dan Fatih Terim açıklaması 4

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı!TFF Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı!
Toprak'tan talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar olduToprak'tan talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim son dakika açıklama forma galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.