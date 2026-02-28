Taraftar tepki göstermişti! Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray’ın 1980-81 sezonunda kullandığı ve kulüp tarihinin simge tasarımlarından biri olarak görülen armasız forma, modern dokunuşlarla yeniden tasarlanarak satışa çıkarıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, nostaljik formaya yoğun ilgi gösterdi.

TERİM'E SANSÜR İDDİASI!

Ancak forma için hazırlanan tanıtım filmindeki bir detay sosyal medyada gündem oldu. Dönemin takım kaptanı Fatih Terim’in yer aldığı eski takım fotoğrafında, tecrübeli futbol adamının görüntüsünün kapatıldığı anlar dikkat çekti. Tanıtım videosunda Terim’in bilinçli olarak sansürlendiği iddiası kısa sürede yayıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Bu iddiaların üzerine Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sarı-kırmızılıların paylaşımında, "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadeleri yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN YENİ RETRO FORMALARI