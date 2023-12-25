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Taraftar tribünde ismini haykırmıştı, yönetim kayıtsız kalmadı! Beşiktaş Sergen Yalçın ile görüştü, Yalçın ilk isteğini söyledi

25.12.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ve teknik direktör konusunda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ismi gündemde. İşte detaylar...

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile de aradığını bulamazken, teknik direktör temaslarını sıklaştırmış durumda. Yeni yönetimin yabancı hoca getireceği yönünde iddialar ortaya atılsa da Siyah-Beyazlı taraftarlar son oynanan mücadelede 'Sergen Yalçın' tezahüratlarında bulunmuştu.

Barcelona’nın eski hocası olan ve şu anda Athletic Bilbao’yu çalıştıran Ernesto Valverde'nin yanı sıra Ole Gunnar Solskjaer ile de görüşülürken yerli de ilk hedefin ise Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'IN İLK İSTEĞİ

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Futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın ile özel görüşme yaptığı öğrenilirken, başarılı teknik adam ilk görüşmede takımın durumunu değerlendirdi.

59 yaşındaki çalıştırıcının, şampiyonluğa oynayacak kadro için önceliğinin kimin geleceği değil, takıma katkı veremeyen isimlerin nasıl gönderileceği olduğunu vurguladı.

SON KARAR BEKLENİYOR

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Feyyaz Uçar ile Sergen Yalçın arasındaki ilk görüşme olumlu geçti. Ancak önceliğini yabancı hoca olarak belirleyen başkan Hasan Arat’ın nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

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