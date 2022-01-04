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  4. Taraftarı heyecanlandıran olay iddia! Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor

Taraftarı heyecanlandıran olay iddia! Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor

04.01.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılacağını yönelik iddialar her geçen gün artıyor. Bu akşam Lens karşında son kez Lille forması giyeceği öne sürülen milli futbolcumuzun sıradaki durağının Galatasaray, CSKA Moskova ya da Newcastle United olması bekleniyor.

Taraftarı heyecanlandıran olay iddia! Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Geçen sezon Lille'in yaşadığı tarihi lig şampiyonluğunda Burak Yılmaz ile birlikte takımın önemli parçalarından olan Yusuf Yazıcı, bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan milli futbolcunun, Lille'in Lens ile oynayacağı mücadelede son kez forma giyeceği belirtildi.

SON ŞANSINI KULLANACAK

Fanatik'in La Voix du Nord'dan aktardığı habere göre, Yusuf Yazıcı, Lille'in bu akşam Lens ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyebilir. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımına transfer olmadan önce son şansını bulacağı ifade ediliyor.

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GALATASARAY'IN DIŞINDA İKİ KULÜPLE DAHA ADI ANILIYOR

Yeni rotasının Süper Lig olabileceği belirtilen milli futbolcumuza, Galatasaray'ın ciddi bir ilgisinin olduğu biliniyor. Öte yandan Newcastle United ve CSKA Moskova'da Yusuf'un adının anıldığı diğer kulüpler olarak dikkat çekti.

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