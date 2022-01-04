Taraftarı heyecanlandıran olay iddia! Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor

Geçen sezon Lille'in yaşadığı tarihi lig şampiyonluğunda Burak Yılmaz ile birlikte takımın önemli parçalarından olan Yusuf Yazıcı, bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan milli futbolcunun, Lille'in Lens ile oynayacağı mücadelede son kez forma giyeceği belirtildi.

SON ŞANSINI KULLANACAK

Fanatik'in La Voix du Nord'dan aktardığı habere göre, Yusuf Yazıcı, Lille'in bu akşam Lens ile oynayacağı maçta son kez takımının formasını giyebilir. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Yusuf Yazıcı'nın yeni takımına transfer olmadan önce son şansını bulacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY'IN DIŞINDA İKİ KULÜPLE DAHA ADI ANILIYOR

Yeni rotasının Süper Lig olabileceği belirtilen milli futbolcumuza, Galatasaray'ın ciddi bir ilgisinin olduğu biliniyor. Öte yandan Newcastle United ve CSKA Moskova'da Yusuf'un adının anıldığı diğer kulüpler olarak dikkat çekti.

