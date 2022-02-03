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Taraftarın büyük tepki gösterdiği Burak Elmas'a bir şok da astrologlardan geldi! 'Şubat ayında kırmızı kart görecek'

03.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da tepkilerin odağında yer alan Burak Elmas'a istifa çağrısı yapılıyor. En son Beşiktaş'ın yaptığı Gedson Fernandes transferinde taraftarın eleştiri oklarına maruz kalan başkan Burak Elmas'ın ne yapacağı henüz bilinmiyor. Daha önce de Fatih Terim'i görevden almasıyla tepki çeken Elmas'a bir şok da astrologlardan geldi. Mars ve Jüpiter'in konumu Galatasaray'da erken kongrenin görüleceğini işaret ettiğini söyleyen ünlü Astrolog Zeynep Turan, sosyal medyada gündem oldu.

Taraftarın büyük tepki gösterdiği Burak Elmas'a bir şok da astrologlardan geldi! 'Şubat ayında kırmızı kart görecek'

Galatasaray'da adeta kazan kaynıyor... Tarihin neredeyse en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Takımın ligde bulunduğu kötü durumun yanı sıra Fatih Terim'in görevden alınması taraftarda şok etkisi yaratmıştı. Bu konuda büyük tepki çeken Burak Elmas geri adım atmayarak Fatih Terim'i kendisinin görevden aldığını açıklamıştı. Devre arası transfer dönemi de hareketli başlayan Galatasaray'da bir şok daha yaşandı. Taraftarların çok sevdiği isim Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da taraftarın Burak Elmas'a karşı sabrı tükendi. Ünlü Astrolog Zeynep Turan da yaptığı paylaşımda Galatasaray'da erken kongrenin görüleceğini iddia etti.

GEDSON FERNANDES TRANSFERİNDE BÜYÜK TEPKİ ALDI

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Gedson Fernandes'in Galatasaray tişörtüyle fotoğraf paylaşmasına rağmen transfer edilememesini skandal olarak karşılayan Galatasaray taraftarı Burak Elmas'ı istifaya davet ediyor. Alınan kötü sonuçlar ve Fatih Terim'in gönderilişinin ardından Gedson'un da ezeli rakibe kaptırılması taraftarın sabrını tamamen taşırdı.

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GOMIS TRANSFERİ GÖLGEDE KALDI

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Sarı-Kırmızılılar yine taraftarın çok istediği isimlerin başında gelen Gomis'i kadrosuna katsa da Gedson Fernandes olayı bu transferi gölgede bıraktı. Burak Elmas'a yoğun tepki gösteren Galatasaray taraftarı Gomis'in geri dönüşüne doğru düzgün sevinemedi.

ÜNLÜ ASTROLOG AÇIKLADI: MARS VE JÜPİTER ERKEN KONGRE GÖRÜYOR

astrolog zeynep turan

Ünlü Astrolog Zeynep Turan, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Mars, Jüpiter 60’lığı, “Galatasaray kulübünde erken kongre göründü!” diyor. Futbolu dengelerini değiştiren detay kişilerden çok kurumlar olabilir. Türk Futbolu transfer politikalarına kırmızı kart gösterecek diyor Şubat ayının gökyüzü gündemi." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşımın altına yüzlerce yorum yaparak bu olayın gerçek çıkmasını umduğunu belirtti.


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Galatasaray Futbol Kulübü Mars
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