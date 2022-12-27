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Taraftarın gözü bu haberdeydi! Galatasaraylılara Fernando Muslera müjdesi geldi! FIFA, Fenerbahçe derbisini atlayacak...

27.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1'le geçerek 15. hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların tecrübeli file bekçisi, Uruguay Milli Takımı ile yer aldığı FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile oynanan maçın sonunda hakemlerle bir tartışma yaşamıştı. Yardımcı hakeme fiziksel müdahalede bulunan Muslera'ya FIFA tarafından soruşturma açılmıştı. Deneyimli kaleci için Fenerbahçe derbisinden önce müjdeli haber geldi.

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Galatasaraylılara Fernando Muslera müjdesi geldi! FIFA, Fenerbahçe derbisini atlayacak...

İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna yerleşen Galatasaray'da zirve sevincinin yanına Fernando Muslera müjdesi de eklendi. FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Gana arasında oynanan karşılaşmanın sonunda Güney Amerika ekibi turnuvaya veda etmişti. Maçın ardından Uruguaylı futbolcular hakemlerin etrafını sardı ve yoğun itirazlarda bulundu.

HAKEMİ İTTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

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Bu oyuncular arasında en şiddetli tepkilerden birini kaleci Fernando Muslera göstermişti. Deneyimli file bekçisi, yardımcı hakeme bağırarak sırtından itmişti. FIFA bu müsabakada yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

KRİTİK TARİH: 9 OCAK

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El Pais'in haberine göre; Muslera, Gimenez, Godin ve Cavani gibi isimlerin 9 Ocak 2023 tarihine kadar savunmalarını sunmak için süreleri bulunuyor. Olası bir cezada Galatasaray'da forma giyememe tehlikesi yer alan 36 yaşındaki kalecinin savunma süresinin 9 Ocak'ta olması sarı - kırmızılı taraftarları sevindirdi.

DEV DERBİ İSE...

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Fenerbahçe ile 8 Ocak'ta karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Fernando Muslera görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.


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