Taraftarın gözü bu haberdeydi! Galatasaraylılara Fernando Muslera müjdesi geldi! FIFA, Fenerbahçe derbisini atlayacak...

İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna yerleşen Galatasaray'da zirve sevincinin yanına Fernando Muslera müjdesi de eklendi. FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Gana arasında oynanan karşılaşmanın sonunda Güney Amerika ekibi turnuvaya veda etmişti. Maçın ardından Uruguaylı futbolcular hakemlerin etrafını sardı ve yoğun itirazlarda bulundu.

HAKEMİ İTTİ, SORUŞTURMA AÇILDI

Bu oyuncular arasında en şiddetli tepkilerden birini kaleci Fernando Muslera göstermişti. Deneyimli file bekçisi, yardımcı hakeme bağırarak sırtından itmişti. FIFA bu müsabakada yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

KRİTİK TARİH: 9 OCAK

El Pais'in haberine göre; Muslera, Gimenez, Godin ve Cavani gibi isimlerin 9 Ocak 2023 tarihine kadar savunmalarını sunmak için süreleri bulunuyor. Olası bir cezada Galatasaray'da forma giyememe tehlikesi yer alan 36 yaşındaki kalecinin savunma süresinin 9 Ocak'ta olması sarı - kırmızılı taraftarları sevindirdi.

DEV DERBİ İSE...

Fenerbahçe ile 8 Ocak'ta karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Fernando Muslera görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek.



