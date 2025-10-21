SPOR

Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'dan müjdeli haber geldi... İşte dönüş maçı

Galatasaray’da sakatlığı sonrası tedavi süreci hızla ilerleyen Wilfried Singo’dan sevindiren haber geldi. Teknik heyet, savunma oyuncusunu tamamen hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürürken yıldız ismin dönüş maçı belli oldu. İşte detaylar...

Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'dan müjdeli haber geldi... İşte dönüş maçı
Berker İşleyen
Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo için sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

DERBİYE YETİŞECEK

A Spor’un haberine göre, Fildişili savunmacının tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi ve yıldız oyuncunun Trabzonspor derbisine yetişme ihtimali oldukça yüksek.

DEVLER LİGİ'NDE YOK

Başakşehir deplasmanında takımdaki yerini alamayan Singo’nun, hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet, oyuncunun risk almadan tamamen hazır hale gelmesini planlıyor.

Galatasaray cephesinde hedef, 1 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Trabzonspor derbisine kadar Singo’yu takıma kazandırmak.

