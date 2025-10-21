Taraftarın gözü kulağı bu haberdeydi! Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'dan müjdeli haber geldi... İşte dönüş maçı

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo için sevindiren gelişmeler yaşanıyor.
A Spor’un haberine göre, Fildişili savunmacının tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi ve yıldız oyuncunun Trabzonspor derbisine yetişme ihtimali oldukça yüksek.
Başakşehir deplasmanında takımdaki yerini alamayan Singo’nun, hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise forma giymesi beklenmiyor. Teknik heyet, oyuncunun risk almadan tamamen hazır hale gelmesini planlıyor.
Galatasaray cephesinde hedef, 1 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Trabzonspor derbisine kadar Singo’yu takıma kazandırmak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum