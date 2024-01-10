Taraftarın sevgilisiydi... Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar Quaresma sorusuna böyle yanıt verdi!

Trendyol süper Lig'de Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanı öncesinde Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Uçar, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Devam edecek. Birkaç mevkide daha transfer yapmamız gerekiyor. O konuda bir sıkıntı yok. İsim verince futbolcuları ve kulüpleri zor durumda bırakıyoruz. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

"HOCANIN HER KARARINA SAYGILIYIZ"

Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili soruyu yanıtlayan Feyyaz Uçar, "Hocamızla konuştuk. Her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Duruma göre karar verecektir. Hocanın her kararına saygılıyız. Kadro dışı olan oyuncularla ilgili tekliflere açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

QUARESMA SÖZLERİ

Ricardo Quaresma'yla ilgiliyse Feyyaz Uçar şunları söyledi, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz."







