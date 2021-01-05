YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tarifini vermeye yetişemeyeceksiniz! Denizlerin prensi lüferi hiç böyle denemediniz

Tarifini vermeye yetişemeyeceksiniz! Denizlerin prensi lüferi hiç böyle denemediniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 05.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarifini vermeye yetişemeyeceksiniz! Denizlerin prensi lüferi hiç böyle denemediniz

Fazla zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz deniz kokulu lüfer pilavı tarifi ile misafirlerinizi şaşırtıp kendinizi şımartın. İşte meşhur deniz kokulu lüfer pilavı tarifi...

Deniz ürünlerinin öne çıkan lezzetlerinden biri olan lüfer balığını farklı tariflerle sofralarına taşımak isteyenler için deniz kokulu lüfer pilavı tarifi harika bir seçenek. Siz de klasik balık tariflerine alternatif arayanlardansanız pratik yapımı ve farklı lezzetiyle adından söz ettiren lüfer pilavı tam size göre!

MALZEMELER

  • 400 gram pirinç
  • 1 çorba kaşığı tuz
  • 2 bardak su
  • 4 adet orta boy lüfer balığı
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 100 gram margarin

HAZIRLANIŞI

  • Lüfer pilavını hazırlamak için ilk olarak 400 gram pirinci ayıklamaya başlayın. Ardından ayıkladığınız pirinçleri orta büyüklükteki bir kaba koyup üzerine pirinçleri kapatacak kadar tuzlu ılık su ilave edin.

  • Pirinci ıslattıktan sonra 4 orta boy lüfer balığını temizleyin. Balıkların karın kısmını bir bıçak yardımıyla keserek iç organlarını çıkartıp temizleyin. İç organlarını temizledikten sonra lüferlerin baş kısmının altında kalan solungaç bölgesini de iyice temizleyin. Daha sonra temizlediğiniz balıkları suda iyice yıkayıp bir süzgeç yardımıyla fazla suyun akmasını sağlayın. Balıkların fazla suyunu süzünce her tarafı eşit olacak şekilde 1 tatlı kaşığı tuz kullanarak tuzlayın.

  • Ardından ıslattığınız pirinci soğuk suyla güzelce yıkayın. Yıkama işlemini en az 3 kez olacak şekilde tekrarlayın. Yıkarken pirinçleri derin bir tencereye koyup üzerine soğuk su ilave ettikten sonra iki elinizi kullanarak pirincin fazla nişastasının su üzerine çıkmasını sağlayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayarak pirincinizi bir kenara alın.

  • Derin bir tencereye 100 gram margarini ilave edin. Orta ateşte 100 gram margarini eritin ve yağ kızmaya başlayınca hazırladığınız pirinci tencerenize ekleyin. Koyduğunuz pirinci yaklaşık 10 dakika kadar sık sık karıştırarak kavurun. Pirinci 10 dakika kavurduktan sonra 2 bardak sıcak su ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencerenize ilave edin. Bu şekilde pirinci yaklaşık 3 dakika kadar daha kaynamaya bırakın. Hazırladığınız pilavı bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın ve üzerini kaşıkla düzeltmeye çalışın. Ardından tuzlayarak bir kenara aldığınız lüferleri pilavınızın üzerine düzgünce yerleştirin. Balıkları pilavın üzerine koyduktan sonra tencerenizin kapağını sıkıca örterek pişirmeye devam edin.

  • Ardından ateşi kısık ayara getirin ve pirinç suyunu iyice çekene kadar yaklaşık 18-20 dakika kadar pişirin. Pirinç suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatın. Tencerenizin kapağını açın ve balıkları ayrı bir kaba koyun ve üzerini bir kapak yardımıyla örtün.

  • Suyunu çeken pilavın üzerini temiz bir bez yardımıyla kapatarak tencerenin kapağını kapatın. Pilavı üstünü kapatarak ocak üzerinde yaklaşık 15-20 dakika kadar demlendirin.

  • Pilavınızı demlendirdikten sonra servis tabağına alın. Ayrı bir kaba koyduğunuz lüferleri de pilavın üzerine yerleştirerek lüferli pilavınızı misafirlerinize sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
    • ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
    Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte
    MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Okuyucu Yorumları 0 yorum

    En Çok Okunan Haberler

    Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

    Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

    İbo Show'da büyük sürpriz! İşte konukları

    İbo Show'da büyük sürpriz! İşte konukları

    MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

    MasterChef şampiyonundan flaş itiraflar: Ukalalık sandılar

    Masumlar Apartmanı için flaş karar! Hayranları üzülecek

    Masumlar Apartmanı için flaş karar! Hayranları üzülecek

    Fenomen diziden ayrıldı! İşte veda mesajı

    Fenomen diziden ayrıldı! İşte veda mesajı

    Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte

    Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte

    İlginizi Çekebilir

    Ünlü isimlerin ünlü çocukları

    Ünlü isimlerin ünlü çocukları

    Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

    Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

    En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

    En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

    12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

    12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

    10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

    10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

    Diğer Haberler

    Yemeyen bin pişman! Zeytinyağlı kereviz tarifi

    Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

    Hastalıklara kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor: Kelle paça tarifi

    Hastalıklara kalkan oluyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor

    Gelinim Mutfakta ekşili köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi nedir? Ekşili köfte malzemeleri nelerdir?

    Lezzeti damaklara bayram etkisi yaratan bir tarif: Ekşili köfte

    Çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası! Salatalığın ucunu kesip koyduğunuzda...

    Çıtır çıtır turşu kurmanın püf noktası!

    Püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor! Eti ağızda dağılan Ankara tava tarifi

    Eti ağızda dağılıyor, püf noktasını bilenler harikalar yaratıyor

    Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan 8 nefis çikolatalı tatlı

    Tatlı krizine son! 10 dakikada hazırlanan nefis lezzet

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.