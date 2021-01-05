Tarifini vermeye yetişemeyeceksiniz! Denizlerin prensi lüferi hiç böyle denemediniz

Deniz ürünlerinin öne çıkan lezzetlerinden biri olan lüfer balığını farklı tariflerle sofralarına taşımak isteyenler için deniz kokulu lüfer pilavı tarifi harika bir seçenek. Siz de klasik balık tariflerine alternatif arayanlardansanız pratik yapımı ve farklı lezzetiyle adından söz ettiren lüfer pilavı tam size göre!
Lüfer pilavını hazırlamak için ilk olarak 400 gram pirinci ayıklamaya başlayın. Ardından ayıkladığınız pirinçleri orta büyüklükteki bir kaba koyup üzerine pirinçleri kapatacak kadar tuzlu ılık su ilave edin.
Pirinci ıslattıktan sonra 4 orta boy lüfer balığını temizleyin. Balıkların karın kısmını bir bıçak yardımıyla keserek iç organlarını çıkartıp temizleyin. İç organlarını temizledikten sonra lüferlerin baş kısmının altında kalan solungaç bölgesini de iyice temizleyin. Daha sonra temizlediğiniz balıkları suda iyice yıkayıp bir süzgeç yardımıyla fazla suyun akmasını sağlayın. Balıkların fazla suyunu süzünce her tarafı eşit olacak şekilde 1 tatlı kaşığı tuz kullanarak tuzlayın.
Ardından ıslattığınız pirinci soğuk suyla güzelce yıkayın. Yıkama işlemini en az 3 kez olacak şekilde tekrarlayın. Yıkarken pirinçleri derin bir tencereye koyup üzerine soğuk su ilave ettikten sonra iki elinizi kullanarak pirincin fazla nişastasının su üzerine çıkmasını sağlayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayarak pirincinizi bir kenara alın.
Derin bir tencereye 100 gram margarini ilave edin. Orta ateşte 100 gram margarini eritin ve yağ kızmaya başlayınca hazırladığınız pirinci tencerenize ekleyin. Koyduğunuz pirinci yaklaşık 10 dakika kadar sık sık karıştırarak kavurun. Pirinci 10 dakika kavurduktan sonra 2 bardak sıcak su ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencerenize ilave edin. Bu şekilde pirinci yaklaşık 3 dakika kadar daha kaynamaya bırakın. Hazırladığınız pilavı bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın ve üzerini kaşıkla düzeltmeye çalışın. Ardından tuzlayarak bir kenara aldığınız lüferleri pilavınızın üzerine düzgünce yerleştirin. Balıkları pilavın üzerine koyduktan sonra tencerenizin kapağını sıkıca örterek pişirmeye devam edin.
Ardından ateşi kısık ayara getirin ve pirinç suyunu iyice çekene kadar yaklaşık 18-20 dakika kadar pişirin. Pirinç suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatın. Tencerenizin kapağını açın ve balıkları ayrı bir kaba koyun ve üzerini bir kapak yardımıyla örtün.
Suyunu çeken pilavın üzerini temiz bir bez yardımıyla kapatarak tencerenin kapağını kapatın. Pilavı üstünü kapatarak ocak üzerinde yaklaşık 15-20 dakika kadar demlendirin.
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