Tarifini vermeye yetişemeyeceksiniz! Denizlerin prensi lüferi hiç böyle denemediniz

Ardından ıslattığınız pirinci soğuk suyla güzelce yıkayın. Yıkama işlemini en az 3 kez olacak şekilde tekrarlayın. Yıkarken pirinçleri derin bir tencereye koyup üzerine soğuk su ilave ettikten sonra iki elinizi kullanarak pirincin fazla nişastasının su üzerine çıkmasını sağlayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayarak pirincinizi bir kenara alın.

Derin bir tencereye 100 gram margarini ilave edin. Orta ateşte 100 gram margarini eritin ve yağ kızmaya başlayınca hazırladığınız pirinci tencerenize ekleyin. Koyduğunuz pirinci yaklaşık 10 dakika kadar sık sık karıştırarak kavurun. Pirinci 10 dakika kavurduktan sonra 2 bardak sıcak su ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencerenize ilave edin. Bu şekilde pirinci yaklaşık 3 dakika kadar daha kaynamaya bırakın. Hazırladığınız pilavı bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırın ve üzerini kaşıkla düzeltmeye çalışın. Ardından tuzlayarak bir kenara aldığınız lüferleri pilavınızın üzerine düzgünce yerleştirin. Balıkları pilavın üzerine koyduktan sonra tencerenizin kapağını sıkıca örterek pişirmeye devam edin.