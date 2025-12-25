Mynet Trend

Tarih verdi, gemi yaptı! Sahte peygamber kıyameti erteledi, alay konusu oldu

Gana’da peygamberlik iddiasıyla 25 Aralık'ta tufan kopacağına inandırdığı insanları seferber eden kişi, eleştiri ve mizah konusu oldu.

Tarih verdi, gemi yaptı! Sahte peygamber kıyameti erteledi, alay konusu oldu

Sosyal medyada yaptığı yayınlarda rüyasında "25 Aralık'ta dünya çapında büyük bir sel felaketi yaşanacağının bildirildiğini" iddia eden, "Ebo Noah" adını kullanan kişi, bir süredir destekçileriyle gemi yapımına dair videolar paylaşıyordu.

Tarih verdi, gemi yaptı! Sahte peygamber kıyameti erteledi, alay konusu oldu 1

"TUFAN ERTELENDİ"

"Ebo Noah", son paylaşımında "dualarının kabul edildiğini ve tufanın ertelendiğini" belirterek, daha fazla gemi inşa etmelerinin gerektiğini öne sürdü. Sosyal medyada yayılan videoda lüks araçla markete gelen "Ebo Noah"ın durumu alay konusu olurken pek çok kişiden de tepki gördü.

Tarih verdi, gemi yaptı! Sahte peygamber kıyameti erteledi, alay konusu oldu 2

Gemilerin boyutlarına ilişkin esprilerin dikkat çektiği paylaşımlarda "Gemi yapılmış, tarih ertelenmiş. Planlama kısmı biraz karışmış gibi." ve "Gemi var, tufan yok. Şimdilik." yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise "Dünyanın sonu için bu kadar hazırlık yapıp sonra beklemeye geçmek ilginç.", "Belli ki gemiler hazır ama takvim güncellenmemiş." görüşünü dile getirdi. Çevrim içi platformlarda "Kıyamet iptal edilince herkes ‘Peki şimdi ne yapıyoruz?’ diye bakakaldı." ve "Bu yıl da kıyamet olmadı, seneye tekrar deneriz." şeklinde alaycı ifadeler paylaşıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

