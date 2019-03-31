Mynet Trend

Tarihe geçecek uçuşun biletleri tükendi!

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 31.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan tarihe geçecek son yapılacak tarifeli uçuş olacak Türk Hava Yolları'nın Singapur seferi büyük talep gördü. 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak tarihe geçecek 10 saatlik uçuşun biletlerinin büyük bölümü satıldı. Tarihi uçuşun business sınıfında yer kalmadı. Ekonomi sınıfında ise biletlerin tükenmek üzere olduğu öğrenilirken bilet fiyatları yoğun talep nedeniyle normal günlere göre arttı.Tarihe geçecek uçuş için 331 biletin satıldığı öğrenildi.

Tarihe geçecek uçuşun biletleri tükendi!

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuş olarak tarihe geçecek Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşuna büyük talep var.Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihe geçecek büyük taşınma 5 Nisan saat 03:00'de başlayacak, 7 Nisan saat 00:00'da sona erecek.

Dev taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşları da 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'de son bulacak.Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları 6 Nisan saat 14:00'ten itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak.

tarihe-gececek-ucusun-business-biletleri-tukendi-ekonomi-biletleri-de-bitmek-uzere_1404_dhaphoto4

Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak tarihe geçecek tarifeli uçuşu olacak Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan Cumartesi saat 02:00'daki İstanbul-Singapur uçuşu beklenenden daha çok talep aldı. 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak olan son tarifeli uçuşa yoğun talepler nedeniyle 48 kişilik business sınıfında yer kalmadı. Ekonomi sınıfında ise biletlerin büyük bölümü satıldı.

TK54 sefer sayılı son tarifeli uçuş için bugüne kadar 331 biletin satıldığı öğrenildi. THY'nin çağrı merkezini arayanlara, tarihi uçuşun business sınıfında yer kalmadığı bilgisi verildi. Normal günlerde ekonomi sınıfında ortalama 3 bin 400 lira olan bilet fiyatları yoğun talep nedeniyle 5 bin 419 liraya kadar çıktı.

DHA

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Efes Antik Kenti'yle ilgili şaşırtan bilgiler!Efes Antik Kenti'yle ilgili şaşırtan bilgiler!
Her şeyini geride bırakıp 55 ülke gezdi!Her şeyini geride bırakıp 55 ülke gezdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
singapur thy Tatil

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Diş macunlarının korkunç yüzü!

Diş macunlarının korkunç yüzü!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Blanca Blanco, kameraları görünce kendinden geçti!

Kızı için bir yılda 99 kilo verdi!

Kızı için bir yılda 99 kilo verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en önemli şehirlerinden Efes Antik Kenti’nin detaylı bir incelemesi

Efes Antik Kenti'yle ilgili şaşırtan bilgiler!

Her şeyini geride bırakıp 55 ülke gezdi!

Her şeyini geride bırakıp 55 ülke gezdi!

İranlı turistler bu yıl üzdü

İranlı turistler bu yıl üzdü

Baraj suları çekildi! Asırlık köy ortaya çıktı

Baraj suları çekildi! Asırlık köy ortaya çıktı

15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

İstanbul'a 'en çok gelen turist sıralaması' değişti

İstanbul'a 'en çok gelen turist sıralaması' değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.