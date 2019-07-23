Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor: Kuru üzümleri suda bekletip için, mucizeye şahit olun

Vitamin, mineral, lif ve antioksidan bakımından zengin olan kuru üzümün piyasada birçok çeşidi bulunur. Onca çeşit arasından sağlığınız için en yararlı olanları ise güneşte kurutulmuş, kahverengi kuru üzümlerdir.

İşte bu kahverengi üzümlerden über fayda almak için onları suda bekletip yemeniz gerekiyor. Bakalım düzenli olarak tükettikçe faydaları neler oluyor;

Detoks özelliği bulunan kuru üzüm, antioksidan bakımından zengin bir yemiştir. Bu sayede bağırsak hareketlerini hızlandırır ve karaciğerin çok daha düzgün çalışmasına yardımcı olur. Aç karnına içtiğiniz kuru üzüm suyu, kolonları temizler ve vücudu toksinlerden arındırır.

Sultani ve kuş üzümü içindeki bitkisel bileşenlerin yapılan araştırmalar sonucunda mide kanserine neden olan hücrelerin gelişimini engellediğini ortaya koydu.

Eğer spor yapıyorsanız ve enerjinizi yerine getirmek istiyorsanız, bunun için enerji barları yerine kuru üzüm tüketebilirsiniz. İlave şeker veya yapay aromalar içermez ve bol miktarda mikro besin içerir. Sabah uyandığınızda içtiğiniz kuru üzüm suyu gün boyunca enerjik kalmanıza yardımcı olacaktır.