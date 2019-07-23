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Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor: Kuru üzümleri suda bekletip için, mucizeye şahit olun

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Kurabiyelerin, keklerin ve çeşitli hamur işlerinin vazgeçilmezi olan kuru üzüm, kuru yemiş tabaklarında ise ne yazık ki hep örselenir. Birden fazla çeşidi olan kuru üzümün Hint tıbbında ise özel bir yeri vardır.

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor: Kuru üzümleri suda bekletip için, mucizeye şahit olun

Vitamin, mineral, lif ve antioksidan bakımından zengin olan kuru üzümün piyasada birçok çeşidi bulunur. Onca çeşit arasından sağlığınız için en yararlı olanları ise güneşte kurutulmuş, kahverengi kuru üzümlerdir.

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İşte bu kahverengi üzümlerden über fayda almak için onları suda bekletip yemeniz gerekiyor. Bakalım düzenli olarak tükettikçe faydaları neler oluyor;

Detoks özelliği bulunan kuru üzüm, antioksidan bakımından zengin bir yemiştir. Bu sayede bağırsak hareketlerini hızlandırır ve karaciğerin çok daha düzgün çalışmasına yardımcı olur. Aç karnına içtiğiniz kuru üzüm suyu, kolonları temizler ve vücudu toksinlerden arındırır.

Sultani ve kuş üzümü içindeki bitkisel bileşenlerin yapılan araştırmalar sonucunda mide kanserine neden olan hücrelerin gelişimini engellediğini ortaya koydu.

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Eğer spor yapıyorsanız ve enerjinizi yerine getirmek istiyorsanız, bunun için enerji barları yerine kuru üzüm tüketebilirsiniz. İlave şeker veya yapay aromalar içermez ve bol miktarda mikro besin içerir. Sabah uyandığınızda içtiğiniz kuru üzüm suyu gün boyunca enerjik kalmanıza yardımcı olacaktır.

Lif bakımından zengin olan kuru üzüm, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Eğer kabızlık sorunu çekiyorsanız yemeklerden önce kuru üzüm suyu ve bir avuç kuru üzüm yiyebilirsiniz.

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Kemik sağlığı için kalsiyum değerli bir bileşendir. Kuru üzümde kalsiyum ve vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olan bor bulunur. Bu yüzden özellikle gelişim çağındaki çocukların ve menopoz dönemi geçiren kadınların mineral kaybını önlemek ve kemik gelişimini desteklemek için tüketmeleri tavsiye edilir.

Kuru üzüm suyu, kötü kolesterolü de dengeler.

İçinde bulunan olenoik asit sayesinde diş çürümelerinin önüne geçer. Bunun için kuru üzümü ağzınızda uzun ve yavaş bir şekilde çiğneyin. Bu süreçte diş temizliği sağlamış olacaksınız.


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