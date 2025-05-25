Tarihi başarı sonrası Başkan Ali Koç'tan açıklama! "Daha fazla başarı yolda"

THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek ikinci kez EuroLeague şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe Beko tarih yazdı. Sarı-Lacivertliler'de büyük sevinç yaşanırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"TARİHİ BİR GECE"

"Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir."

"HERKESİN EMEĞİ OLAĞANÜSTÜ"

"Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı."

"ARMAĞAN OLSUN"

"Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum."

"DAHA FAZLA BAŞARI YOLDA!"

"İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun."